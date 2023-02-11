Российские пропагандисты обвиняют командование за неудачи под Угледаром, скрывая плохую подготовку мобилизованных – ISW

По данным Генштаба, РФ сосредоточила усилия армии в Донецкой области и несет там значительные потери Фото: ЕРА

Кадры неудачного российского прорыва под Угледаром, опубликованные российскими блогерами, а потом Министерством обороны Украины, привели к скандалу внутри пропагандистской системы оккупантов.

"Блогеры ухватились за эти кадры, чтобы начать критиковать российское военное руководство. Российские блогеры утверждают, что командиры, которые руководили атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022 года, теперь ответственны за штурм Угледара. Они заявляют, что командиры продолжают допускать те же ошибки, которые дорого обходятся. Один российский блогер заявил, что командующий восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов несет ответственность за российские тактические неудачи вокруг Угледара", – написано в отчете ISW.

Российские войска применяют крайне дисфункциональную тактику, которая свидетельствует о том, что, в частности, 155-я бригада морской пехоты, как и многие другие подразделения, состоит из плохо подготовленных мобилизованных, считают военные эксперты.

"Российские блогеры, вероятно, обвинили российских командиров, чтобы преуменьшить тот факт, что плохая системная подготовка мобилизованных россиян, скорее всего, и в дальнейшем будет приводить к подобным тактическим неудачам по всей территории Украины. Вероятно, блогеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические неудачи, чтобы общую ответственность за военные неудачи в Украине переложить с российских вооруженных сил как института на отдельных лиц", – предполагают эксперты института.

10 февраля британская разведка сообщила, что российские войска несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, поскольку там были задействованы неопытные подразделения. В разведке привели в пример инцидент, когда россияне бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров после неудачного штурма.