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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты обвиняют командование за неудачи под Угледаром, скрывая плохую подготовку мобилизованных – ISW

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По данным Генштаба, РФ сосредоточила усилия армии в Донецкой области и несет там значительные потери
По данным Генштаба, РФ сосредоточила усилия армии в Донецкой области и несет там значительные потери
Фото: ЕРА

Попытки российской армии взять Угледар в Донецкой области показывают, что она не может в достаточной степени готовить мобилизованных к военным действиям. Об этом в оперативном анализе 10 февраля пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Кадры неудачного российского прорыва под Угледаром, опубликованные российскими блогерами, а потом Министерством обороны Украины, привели к скандалу внутри пропагандистской системы оккупантов.

"Блогеры ухватились за эти кадры, чтобы начать критиковать российское военное руководство. Российские блогеры утверждают, что командиры, которые руководили атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022 года, теперь ответственны за штурм Угледара. Они заявляют, что командиры продолжают допускать те же ошибки, которые дорого обходятся. Один российский блогер заявил, что командующий восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов несет ответственность за российские тактические неудачи вокруг Угледара", – написано в отчете ISW.

Российские войска применяют крайне дисфункциональную тактику, которая свидетельствует о том, что, в частности, 155-я бригада морской пехоты, как и многие другие подразделения, состоит из плохо подготовленных мобилизованных, считают военные эксперты.

"Российские блогеры, вероятно, обвинили российских командиров, чтобы преуменьшить тот факт, что плохая системная подготовка мобилизованных россиян, скорее всего, и в дальнейшем будет приводить к подобным тактическим неудачам по всей территории Украины. Вероятно, блогеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические неудачи, чтобы общую ответственность за военные неудачи в Украине переложить с российских вооруженных сил как института на отдельных лиц", – предполагают эксперты института.

10 февраля британская разведка сообщила, что российские войска несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, поскольку там были задействованы неопытные подразделения. В разведке привели в пример инцидент, когда россияне бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров после неудачного штурма.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

Теги: Донецкая область, армия РФ, Минобороны, война России против Украины, Угледар, потери армии России, российские оккупанты
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