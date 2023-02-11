Минобороны Украины опубликовало видео удара по колонне российской техники под Угледаром

Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. танков Фото: EPA (архив)

"Министр обороны РФ [Сергей] Шойгу: "В настоящее время боевые действия в районе Угледара идут успешно". Это точно", – говорится в подписи к видео.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

10 февраля британская разведка сообщила, что российские войска несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, поскольку там были задействованы неопытные подразделения. В разведке привели в пример инцидент, когда россияне бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров после неудачного штурма.