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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины опубликовало видео удара по колонне российской техники под Угледаром

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Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. танков
Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. танков
Фото: EPA (архив)

Минобороны Украины опубликовало в Twitter 9 февраля видео удара по колонне российской бронетехники.

"Министр обороны РФ [Сергей] Шойгу: "В настоящее время боевые действия в районе Угледара идут успешно". Это точно", – говорится в подписи к видео.

10 февраля британская разведка сообщила, что российские войска несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, поскольку там были задействованы неопытные подразделения. В разведке привели в пример инцидент, когда россияне бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров после неудачного штурма.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 февраля 2023 года, составили около 136 880 военных3267 танков, 295 самолетов, 286 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минобороны, война России против Украины, Угледар, потери армии России
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