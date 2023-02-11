Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов и несет большие потери под Бахмутом и Угледаром – канадская разведка

"Россия утверждает, что нехватка боеприпасов приведет к развалу ВСУ к концу марта... Российская дезинформация часто проецирует российские операционные сложности на украинскую сторону. Их силы в Украине, по всей вероятности, в настоящее время борются с собственными проблемами по обеспечению", – заявили разведчики.

Отмечается, что украинские силы продолжают наносить большие потери наступающим российским подразделениям, в частности, в районе городов Бахмут и Угледар Донецкой области.

"Россия столкнулась с серьезными проблемами с боеприпасами во время войны и ей пришлось обратиться к своим немногочисленным иностранным партнерам для поддержки запасов некоторых типов боеприпасов", – напомнили в разведке Канады.