Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов и несет большие потери под Бахмутом и Угледаром – канадская разведка

"Россия утверждает, что нехватка боеприпасов приведет к развалу ВСУ к концу марта... Российская дезинформация часто проецирует российские операционные сложности на украинскую сторону. Их силы в Украине, по всей вероятности, в настоящее время борются с собственными проблемами по обеспечению", – заявили разведчики.
Отмечается, что украинские силы продолжают наносить большие потери наступающим российским подразделениям, в частности, в районе городов Бахмут и Угледар Донецкой области.
"Россия столкнулась с серьезными проблемами с боеприпасами во время войны и ей пришлось обратиться к своим немногочисленным иностранным партнерам для поддержки запасов некоторых типов боеприпасов", – напомнили в разведке Канады.
We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 10, 2023
Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/6 pic.twitter.com/VQYVGBqXOY
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.