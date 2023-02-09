Украина и одна из стран НАТО начали совместное производство 120-мм мин – "Укроборонпром"

Об этом 9 февраля сообщили в Facebook госконцерна.
Отмечается, что контракт с Минобороны Украины на поставку мин был заключен "на днях", поэтому "уже скоро их получат украинские военные".
"120-мм мины производятся по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств, – говорится в сообщении. – Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м".
Кроме того, 120-мм мина "способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", добавили в "Укроборонпроме".
"В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 км, а современными боеприпасами – более 8 км. 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков", – подчеркнули в госконцерне.
В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО.
"Если 82-мм мина производится по усовершенствованной специалистами предприятий "Укроборонпрома" технологии руками сотрудников предприятий концерна, но за пределами Украины, то 120-мм мина является общим с западными союзниками продуктом – средством поражения", – указали в госконцерне.
СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.