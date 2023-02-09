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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и одна из стран НАТО начали совместное производство 120-мм мин – "Укроборонпром"

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120-мм мина "способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", отметили в "Укроборонпроме"
120-мм мина "способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", отметили в "Укроборонпроме"
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

"Укроборонпром" и одна из стран – членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

Об этом 9 февраля сообщили в Facebook госконцерна.

Отмечается, что контракт с Минобороны Украины на поставку мин был заключен "на днях", поэтому "уже скоро их получат украинские военные".

"120-мм мины производятся по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств, – говорится в сообщении. – Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м".

Кроме того, 120-мм мина "способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", добавили в "Укроборонпроме".

"В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 км, а современными боеприпасами – более 8 км. 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков", – подчеркнули в госконцерне.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/pfbid02zB3TwxLSFBTz1U4rtimWSpmjkLYKQmbhX3YuNXrXG3UMxMH4yjs2cj3CZrS9o8cSl

Контекст:

В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО.

"Если 82-мм мина производится по усовершенствованной специалистами предприятий "Укроборонпрома" технологии руками сотрудников предприятий концерна, но за пределами Украины, то 120-мм мина является общим с западными союзниками продуктом – средством поражения", – указали в госконцерне.

СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Теги: Украина, НАТО, оружие, Укроборонпром, боеприпасы, артиллерия, технологии, Минобороны, мины, мина, миномет, госконцерн
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