Украина и одна из стран НАТО начали совместное производство 120-мм мин – "Укроборонпром"

Об этом 9 февраля сообщили в Facebook госконцерна.

Отмечается, что контракт с Минобороны Украины на поставку мин был заключен "на днях", поэтому "уже скоро их получат украинские военные".

"120-мм мины производятся по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств, – говорится в сообщении. – Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м".

Кроме того, 120-мм мина "способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", добавили в "Укроборонпроме".

"В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 км, а современными боеприпасами – более 8 км. 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков", – подчеркнули в госконцерне.