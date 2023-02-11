Бойцы Центра спецопераций "А" сожгли российскую БМП – СБУ

В СБУ сообщили, что БМП уничтожили на одном из "самых горячих направлений" Фото: EPA (архив)

"Во время ночного боевого вылета спецназовцы сожгли вражескую технику на одном из самых горячих направлений", – говорится в сообщении.

СБУ также опубликовала соответствующее видео.