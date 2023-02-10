Наступление РФ, которого все ожидали, уже началось – Подоляк

Подоляк: Это и есть то самое наступление, оно уже началось Фото: president.gov.ua

"Все ожидали наступления, так это и есть то самое наступление, оно уже началось", – сказал он.

Подоляк отметил, что наступление РФ не останавливалось, но сейчас противник усиливает давление количеством людей, которых отправляет на фронт. Основные и активные боевые действия идут на Донбассе, добавил он, назвав бои "достаточно масштабными".

Согласно данным Генштаба ВСУ за последние сутки, РФ сосредоточиила основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

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