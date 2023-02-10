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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наступление РФ, которого все ожидали, уже началось – Подоляк

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Подоляк: Это и есть то самое наступление, оно уже началось
Подоляк: Это и есть то самое наступление, оно уже началось
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась. Об этом сообщает ТСН.

"Все ожидали наступления, так это и есть то самое наступление, оно уже началось", – сказал он. 

Подоляк отметил, что наступление РФ не останавливалось, но сейчас противник усиливает давление количеством людей, которых отправляет на фронт. Основные и активные боевые действия идут на Донбассе, добавил он, назвав бои "достаточно масштабными". 

Согласно данным Генштаба ВСУ за последние сутки, РФ сосредоточиила основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 февраля, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, вторжение, наступление, война России против Украины, войска, Михаил Подоляк, давление
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