У России нет сил на новую атаку на Киев – Данилов

"Россия – это страна, которая всю жизнь живет прошлым, и для них важны исторические даты. Они связывают дату рождения Ленина, начала Октябрьской революции и многие другие даты. С учетом того, что 24 февраля – годовщина атаки на нашу страну, конечно, они будут стремиться до этой даты добиться каких-то успехов на фронте. На сегодняшний день нет успехов, о которых можно отчитаться перед своими гражданами. Здесь все закономерно, нет никаких неясностей", – сказал он.
Данилов заверил, что Украина готова к возможному новому наступлению.
"У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит", – подчеркнул он.
Данилов допустил, что россияне попытаются перерезать пути поставок западного оружия, атаковав западные регионы Украины из Беларуси. Но Украина готова к таким сценариям и даст достойный отпор, заверил он.
Секретарь СНБО добавил, что поначалу президент РФ Владимир Путин всех ввел в заблуждение.
"Все поверили в силу Путина, в то, что у него вторая по силе армия в мире, что он заберет себе Украину. Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и впредь. Более того, мы вернем все свои исторические территории. И я обращаю внимание на словосочетание "исторические территории". Это наша обязанность, и так и будет", – подчеркнул Данилов.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Financial Times 5 февраля сообщила со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал о том, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.