У России нет сил на новую атаку на Киев – Данилов

"Россия – это страна, которая всю жизнь живет прошлым, и для них важны исторические даты. Они связывают дату рождения Ленина, начала Октябрьской революции и многие другие даты. С учетом того, что 24 февраля – годовщина атаки на нашу страну, конечно, они будут стремиться до этой даты добиться каких-то успехов на фронте. На сегодняшний день нет успехов, о которых можно отчитаться перед своими гражданами. Здесь все закономерно, нет никаких неясностей", – сказал он.

Данилов заверил, что Украина готова к возможному новому наступлению.

"У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит", – подчеркнул он.

Данилов допустил, что россияне попытаются перерезать пути поставок западного оружия, атаковав западные регионы Украины из Беларуси. Но Украина готова к таким сценариям и даст достойный отпор, заверил он.

Секретарь СНБО добавил, что поначалу президент РФ Владимир Путин всех ввел в заблуждение.

"Все поверили в силу Путина, в то, что у него вторая по силе армия в мире, что он заберет себе Украину. Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и впредь. Более того, мы вернем все свои исторические территории. И я обращаю внимание на словосочетание "исторические территории". Это наша обязанность, и так и будет", – подчеркнул Данилов.