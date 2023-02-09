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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка рассказала, когда из-за потепления почва на Донбассе будет в наихудшем состоянии для наступления

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Потепление приведет к появлению грязи и ухудшит условия для подготовки наступления на Донбассе для любой из сторон, прогнозируют в британской разведке
Потепление приведет к появлению грязи и ухудшит условия для подготовки наступления на Донбассе для любой из сторон, прогнозируют в британской разведке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Погода продолжает играть значительную роль в ходе войны, развязанной Россией в Украине. Намечающееся потепление ухудшит перспективы динамичных действий на Донбассе, сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter 9 февраля, ссылаясь на данные разведки.

Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели, вероятно, практически не менялись, сообщают в британском оборонном ведомстве.

Как отмечается в сводке, 8 февраля 2023 года температура на поверхности составляла около 0 °С. Прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе.

По данным британской разведки, условия передвижения по пересеченной местности вероятно, будут в наихудшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта. Поэтому командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в этот период, отмечают там.

"Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года", – резюмируют в минобороны Британии.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку, вероятно, в течение 10 дней.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 8 февраля констатировал, что большое наступление войск РФ в Луганской области уже началось, но пока оккупанты не демонстрируют заметных успехов.

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