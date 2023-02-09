Британская разведка рассказала, когда из-за потепления почва на Донбассе будет в наихудшем состоянии для наступления

Потепление приведет к появлению грязи и ухудшит условия для подготовки наступления на Донбассе для любой из сторон, прогнозируют в британской разведке Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели, вероятно, практически не менялись, сообщают в британском оборонном ведомстве.

Как отмечается в сводке, 8 февраля 2023 года температура на поверхности составляла около 0 °С. Прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе.

(2/4) On 08 February 2023, surface temperatures were around 0 degrees Celsius; over the coming week, forecasts suggest soil temperature increases and snow melt are likely to deteriorate CCM across the Donbas. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 9, 2023

По данным британской разведки, условия передвижения по пересеченной местности вероятно, будут в наихудшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта. Поэтому командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в этот период, отмечают там.

"Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года", – резюмируют в минобороны Британии.