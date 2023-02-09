Британская разведка рассказала, когда из-за потепления почва на Донбассе будет в наихудшем состоянии для наступления

Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели, вероятно, практически не менялись, сообщают в британском оборонном ведомстве.
Как отмечается в сводке, 8 февраля 2023 года температура на поверхности составляла около 0 °С. Прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе.
(2/4) On 08 February 2023, surface temperatures were around 0 degrees Celsius; over the coming week, forecasts suggest soil temperature increases and snow melt are likely to deteriorate CCM across the Donbas.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 9, 2023
По данным британской разведки, условия передвижения по пересеченной местности вероятно, будут в наихудшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта. Поэтому командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в этот период, отмечают там.
"Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года", – резюмируют в минобороны Британии.
(4/4) However, perceived political or operational opportunities can override such concerns, as demonstrated by Russia launching its invasion in late-February 2022.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 9, 2023
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку, вероятно, в течение 10 дней.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 8 февраля констатировал, что большое наступление войск РФ в Луганской области уже началось, но пока оккупанты не демонстрируют заметных успехов.