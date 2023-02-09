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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне уже начали большое наступление в Луганской области, но без заметных успехов – ISW

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Действия россиян могут предоставить украинским силам окно возможностей для собственного контрнаступления, считают аналитики
Действия россиян могут предоставить украинским силам окно возможностей для собственного контрнаступления, считают аналитики
Фото: EPA (архив)

Российские войска перехватили инициативу на фронте в Украине и начали очередное крупное наступление в Луганской области, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Об этом говорится в сводке института 9 февраля.

Темпы российских операций вдоль линии Сватово – Кременная в западной части Луганской области за последнюю неделю заметно выросли, отмечают в институте. Аналитики считают, что российское военное командование направило туда части нескольких дивизий для проведения решающих наступательных операций.

Сейчас, по данным института, наступательные операции по линии Сватово – Кременная ведут части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий, а также полка 90-й танковой дивизии при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленных подразделений Южного военного округа.

"Привлечение значительных элементов как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, хотя украинские силы до сих пор не позволяют российским войскам добиться значительных успехов", – говорится в сообщении.

Аналитики предположили, что российское наступление, вероятно, еще не набрало полный темп, поскольку российское командование оккупантов еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии, которая в январе была переброшена в Луганскую область из Беларуси.

"Российские войска постепенно переходят в наступление, но его успех не заложен и не предопределен", – заявили в ISW.

В институте считают, что российские силы в Луганской области сейчас обладают инициативой (в том смысле, что россияне устанавливают условия боя, завершая период украинской инициативы, длившийся с августа 2022 года). Однако, говорится в сводке, полное задействование этих сил может привести к окончательной кульминации на участке линии Сватово – Кременная, не достигнув цели россиян по захвату всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация, вероятно, предоставит украинским силам окно возможностей для собственного контрнаступления", – подытожили в ISW.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку, вероятно, в течение 10 дней.

Теги: Луганская область, Сватово, армия РФ, наступление, война России против Украины, Кременная, контрнаступление, ISW
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