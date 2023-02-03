Военный эксперт Свитан: Украина однозначно возьмет Кременную и Сватово

По словам некоторых военных, к 5 января ВСУ планировали освободить Кременную, рассказал Гордон, и спросил, были ли у Свитана такие данные.

"Кременную мы могли взять и раньше, до Нового года. Там был момент, связанный с нашими действиями определенными... Только мы не саму Кременную должны были взять – мы должны были перерезать нити снабжения, то есть взять практически в полное окружение саму Кременную. Но зайти с юга. Не с севера, как мы сейчас перерезаем и выходим к Червонопоповке, а зайти с юга. Да, где-то на 5-е число. Но не сложилось", – ответил эксперт.

Он подтвердил, что в том районе российские оккупанты заминировали все "вдоль и поперек".

"Но мы возьмем Кременную и Сватово?" – уточнил Гордон.

"Мы однозначно возьмем не только Кременную и Сватово. Со Сватово – тут попроще. Сейчас идем через Куземовку: чуть южнее, – севернее Сватово, перерезаем дорогу основную с Валуек. После того, как ее перережем, останется всего лишь одна дорога: на Старобельск. И к ней тоже подойдем. То есть мы сватовский гарнизон просто выдавим – и они уйдут из Сватово", – заявил эксперт.

Из Кременной же, по мнению Свитана, российским оккупантам "придется уйти" в соответствии с правилами войны, и они сами это уже понимают.

"Кременную возьмем в клещи, скорее всего, с юга и с севера. Причем с севера, с Червонопоповки – даже не на Кременную, а скорее всего, двинемся сразу на Рубежное. Это самый оптимальный вариант. Пересекаем одну и ту же дорогу туда и обратно. И на Кременную, и с Кременной на Рубежное. И с юга поддавим. То есть по Кременной вопрос, можно сказать, решен", – сказал Свитан.

Он пояснил, что Кременная находится "в самом неудобном положении" в агломерации из Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, и если украинские военные подойдут к ней, то оккупантам будет сложно ее оборонять.

"И они будут уходить. То есть там еще осталось, может быть, несколько километров до того, когда гарнизон Кременной примет решение уходить на Рубежное", – подытожил эксперт.

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