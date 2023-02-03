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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Украина однозначно возьмет Кременную и Сватово

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Украинские военные продолжат продвижение в Луганской области, уверен эксперт
Украинские военные продолжат продвижение в Луганской области, уверен эксперт
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Украинским военным в Луганской области осталось продвинуться несколько километров, и оккупанты примут решение уходить из Кременной в сторону Рубежного, уверен военный эксперт Роман Свитан. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам некоторых военных, к 5 января ВСУ планировали освободить Кременную, рассказал Гордон, и спросил, были ли у Свитана такие данные. 

"Кременную мы могли взять и раньше, до Нового года. Там был момент, связанный с нашими действиями определенными... Только мы не саму Кременную должны были взять – мы должны были перерезать нити снабжения, то есть взять практически в полное окружение саму Кременную. Но зайти с юга. Не с севера, как мы сейчас перерезаем и выходим к Червонопоповке, а зайти с юга. Да, где-то на 5-е число. Но не сложилось", – ответил эксперт.

Он подтвердил, что в том районе российские оккупанты заминировали все "вдоль и поперек".

"Но мы возьмем Кременную и Сватово?" – уточнил Гордон. 

"Мы однозначно возьмем не только Кременную и Сватово. Со Сватово – тут попроще. Сейчас идем через Куземовку: чуть южнее, – севернее Сватово, перерезаем дорогу основную с Валуек. После того, как ее перережем, останется всего лишь одна дорога: на Старобельск. И к ней тоже подойдем. То есть мы сватовский гарнизон просто выдавим – и они уйдут из Сватово", – заявил эксперт.

Из Кременной же, по мнению Свитана, российским оккупантам "придется уйти" в соответствии с правилами войны, и они сами это уже понимают.

"Кременную возьмем в клещи, скорее всего, с юга и с севера. Причем с севера, с Червонопоповки – даже не на Кременную, а скорее всего, двинемся сразу на Рубежное. Это самый оптимальный вариант. Пересекаем одну и ту же дорогу туда и обратно. И на Кременную, и с Кременной на Рубежное. И с юга поддавим. То есть по Кременной вопрос, можно сказать, решен", – сказал Свитан.

Он пояснил, что Кременная находится "в самом неудобном положении" в агломерации из Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, и если украинские военные подойдут к ней, то оккупантам будет сложно ее оборонять.

"И они будут уходить. То есть там еще осталось, может быть, несколько километров до того, когда гарнизон Кременной примет решение уходить на Рубежное", – подытожил эксперт. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.

11 января Гайдай сообщил, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Луганская область, Рубежное, Сватово, Кременная, деоккупация, контрнаступление, Роман Свитан
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