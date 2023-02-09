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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России будет бунт, который приведет к смене режима – представитель ГУР МО Украины

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У россиян не может быть осмысленного протеста, считает Юсов
У россиян не может быть осмысленного протеста, считает Юсов
Фото: EPA

Режим в России сменится в результате бунта населения, который является только вопросом времени. Такое мнение высказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов 9 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Инструментарии Путина ложатся на подготовленную почву – народ, который столетиями жил в рабстве. Там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления", – сказал он.

Юсов отметил, что на каком-то этапе цены на нефть позволяли базово прокормить население, и для многих этого оказалось достаточно. Всех остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы, сказал он.

"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени. Вопрос в том, что если бы это было гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, которым был в Украине Майдан – с ценностями, с конкретными требованиями, пониманием смысла. Поскольку общества там нет, то это будет не протест, а бунт, который в конце концов закончится сменой режима и переформатированием самой Российской Федерации", – заявил Юсов.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ, и система управления, которую построил Путин, рушится.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Теги: Россия, Владимир Путин, протесты, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, распад России
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