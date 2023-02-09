В России будет бунт, который приведет к смене режима – представитель ГУР МО Украины

"Инструментарии Путина ложатся на подготовленную почву – народ, который столетиями жил в рабстве. Там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления", – сказал он.

Юсов отметил, что на каком-то этапе цены на нефть позволяли базово прокормить население, и для многих этого оказалось достаточно. Всех остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы, сказал он.

"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени. Вопрос в том, что если бы это было гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, которым был в Украине Майдан – с ценностями, с конкретными требованиями, пониманием смысла. Поскольку общества там нет, то это будет не протест, а бунт, который в конце концов закончится сменой режима и переформатированием самой Российской Федерации", – заявил Юсов.