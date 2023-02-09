В России будет бунт, который приведет к смене режима – представитель ГУР МО Украины

"Инструментарии Путина ложатся на подготовленную почву – народ, который столетиями жил в рабстве. Там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления", – сказал он.
Юсов отметил, что на каком-то этапе цены на нефть позволяли базово прокормить население, и для многих этого оказалось достаточно. Всех остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы, сказал он.
"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени. Вопрос в том, что если бы это было гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, которым был в Украине Майдан – с ценностями, с конкретными требованиями, пониманием смысла. Поскольку общества там нет, то это будет не протест, а бунт, который в конце концов закончится сменой режима и переформатированием самой Российской Федерации", – заявил Юсов.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ, и система управления, которую построил Путин, рушится.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.