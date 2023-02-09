Премьер Польши назвал условие для возвращения РФ в группу цивилизованных стран

"С террористами не ведутся переговоры. А Россия сегодня стала террористическим государством. Ежедневные бомбардировки городов, удары по гражданским объектам, убийства женщин и детей – масштабы военных преступлений России просто чудовищны, и пока это не закончится, нам не о чем говорить", – заявил он.

По словам Моравецкого, одним из условий восстановления России в группе цивилизованных государств является депутинизация.

"Россияне должны сами демонтировать эту квазитоталитарную систему, созданную президентом [Владимиром] Путиным. Тогда есть надежда на другое будущее отношений России и ЕС", – сказал он.

По словам Моравецкого, Россия сегодня может выйти из войны. Для этого ее граждане и элита должны понять, что то, что путинская пропаганда называет "спецоперацией", фактически является для нее самоубийством, сказал премьер.

"В мире есть место для России, но она не может быть имперской Россией, путинской Россией. Германия вернулась в группу цивилизованных стран после Гитлера. Процесс был непростым, но успешным. Этот путь не закрыт и для России", – сказал Моравецкий.