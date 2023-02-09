Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину"

Байден об этом сказал в контексте ответа на вопрос о поддержке Украины. Ведущая обратила внимание на высказывания американских конгрессменов, в частности Джима Джордана, который предлагал, чтобы часть денег, выделенных на поддержку Украины, была направлена американцам.
"Если эти парни, Джордан или кто там у вас упоминался [...] если эти парни не хотят помогать Украине, я понимаю. Они не хотят этого делать. Но что они собираются делать, когда Украина "покатится", когда Россия двинется через Украину – в Беларусь или куда-либо еще?" – сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что тезис "поддерживать Украину столько, сколько потребуется" – твердое обязательство Вашингтона.
"Путин никак не может справиться с ситуацией. Он уже потерял Украину. Идея о том, что он когда-нибудь сможет... Ну, вот что он думал. Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, его будут приветствовать все русскоговорящие, они скажут: "Заходите". А во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится. НАТО ничего не будет делать. Они будут бояться действовать. [...] Ничего этого не произошло", – подчеркнул он.
Интервью было записано на следующий день после того, как Байден выступил в Конгрессе с ежегодным обращением и заявил, что США едины в поддержке Украины и будут поддерживать ее столько, сколько понадобится.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд.