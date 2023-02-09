Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину"

Байден: Путин думал, что если он вторгнется в Украину, то все русскоговорящие скажут: "Заходите", а НАТО ничего не будет делать. Ничего этого не произошло Фот: ЕРА

Байден об этом сказал в контексте ответа на вопрос о поддержке Украины. Ведущая обратила внимание на высказывания американских конгрессменов, в частности Джима Джордана, который предлагал, чтобы часть денег, выделенных на поддержку Украины, была направлена американцам.

"Если эти парни, Джордан или кто там у вас упоминался [...] если эти парни не хотят помогать Украине, я понимаю. Они не хотят этого делать. Но что они собираются делать, когда Украина "покатится", когда Россия двинется через Украину – в Беларусь или куда-либо еще?" – сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что тезис "поддерживать Украину столько, сколько потребуется" – твердое обязательство Вашингтона.

"Путин никак не может справиться с ситуацией. Он уже потерял Украину. Идея о том, что он когда-нибудь сможет... Ну, вот что он думал. Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, его будут приветствовать все русскоговорящие, они скажут: "Заходите". А во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится. НАТО ничего не будет делать. Они будут бояться действовать. [...] Ничего этого не произошло", – подчеркнул он.