Кислица в ООН: Путин продолжает относиться к РФ как к животноводческой ферме, производящей все больше пушечного мяса

На заседании Кислица процитировал индийского политика и философа Махатму Ганди, которы считал, что "ненасилие бесконечно превосходит насилие".

"Путин выбрал насилие. Он также кастрировал свою нацию и продолжает относиться к своей стране как к животноводческой ферме, производящей все больше и больше пушечного мяса", – подчеркнул постпред Украины при ООН.

Отвечая на призывы прекратить войну любой ценой, Кислица ответил, что даже "гуру ненасилия Махатма Ганди говорил, что воздержание [от насилия] – это прощение только тогда, когда есть сила наказать: оно бессмысленно, когда исходит от беспомощного существа".

"Позвольте мне спросить тех, кто делает эти призывы, а также всех вас, присутствующих здесь: Готовы ли вы и способны ли вы показать эту силу наказания? Если Совет Безопасности останется обездвиженным злодеем и не сможет его наказать, давайте все ответственные государства проделаем эту работу для Совета и для нашего общего блага, как гласит первая строка Устава ООН, "чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны", – добавил он.

Снова цитируя Ганди, Кислица отметил, что предпочел, чтобы его страна "прибегла к оружию, чтобы защитить свою честь, чем чтобы она трусливо стала или осталась беспомощным свидетелем собственного бесчестия".

Кислица на заседании также раскритиковал сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерс, который сегодня также выступал в Совбезе ООН и заявил, что вторжение РФ в Украину "спровоцированным". Украинский постпред при ООН в ответ назвал его кирпичом в стене пропаганды РФ