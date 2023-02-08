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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица в ООН: Путин продолжает относиться к РФ как к животноводческой ферме, производящей все больше пушечного мяса

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Кислица: Путин выбрал насилие
Кислица: Путин выбрал насилие
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН 8 февраля заявил, что российский президент Владимир Путин выбрал путь насилия и воспринимает граждан своей страны как пушечное мясо. Видео заседания опубликовано на сайте ООН.

На заседании Кислица процитировал индийского политика и философа Махатму Ганди, которы считал, что "ненасилие бесконечно превосходит насилие".

"Путин выбрал насилие. Он также кастрировал свою нацию и продолжает относиться к своей стране как к животноводческой ферме, производящей все больше и больше пушечного мяса", – подчеркнул постпред Украины при ООН.

Отвечая на призывы прекратить войну любой ценой, Кислица ответил, что даже "гуру ненасилия Махатма Ганди говорил, что воздержание [от насилия] – это прощение только тогда, когда есть сила наказать: оно бессмысленно, когда исходит от беспомощного существа".

"Позвольте мне спросить тех, кто делает эти призывы, а также всех вас, присутствующих здесь: Готовы ли вы и способны ли вы показать эту силу наказания? Если Совет Безопасности останется обездвиженным злодеем и не сможет его наказать, давайте все ответственные государства проделаем эту работу для Совета и для нашего общего блага, как гласит первая строка Устава ООН, "чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны", – добавил он.

Снова цитируя Ганди, Кислица отметил, что предпочел, чтобы его страна "прибегла к оружию, чтобы защитить свою честь, чем чтобы она трусливо стала или осталась беспомощным свидетелем собственного бесчестия".

Кислица на заседании также раскритиковал сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерс, который сегодня также выступал в Совбезе ООН и заявил, что вторжение РФ в Украину "спровоцированным". Украинский постпред при ООН в ответ назвал его кирпичом в стене пропаганды РФ

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, война, Махатма Ганди, вторжение, Сергей Кислица, война России против Украины, насилие
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