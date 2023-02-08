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Сооснователь Pink Floyd Уотерс в Совбезе ООН назвал вторжение РФ в Украину "спровоцированным". Кислица в ответ назвал его кирпичом в стене пропаганды РФ

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Уотерс заявил, что вторжение Российской Федерации в Украину было незаконным
Уотерс заявил, что вторжение Российской Федерации в Украину было незаконным
Фото: EPA

Соучредитель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время выступления в Совбезе ООН 8 февраля заявил, что вторжение России в Украину было "спровоцировано". Видео заседания опубликовано на сайте ООН.

Уотерс не появлялся в зале Совета Безопасности лично, а выступал по видеосвязи. Как отмечает агентство Reuters, его пригласила на заседание Россия, которая и инициировала заседание Совбеза для рассмотрения вопроса поставки оружия Украине.

На заседании соучредитель Pink Floyd заявил, что вторжение Российской Федерации в Украину было незаконно и он осуждает это "самым решительным образом".

"Также российское вторжение в Украину не было неспровоцированным. Поэтому я также осуждают тех, кто спровоцировал это", – добавил он.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица ответил Уотерсу на заседании. Он напомнил, что после вторжения Советского Союза в Афганистан Pink Floyd осудила это и впоследствии группа была запрещена в СССР.

"Иронично, а может, даже лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается обелить очередное вторжение. Как грустно его бывшим поклонникам видеть, как он соглашается на роль всего лишь "кирпича в стене", стены российской дезинформации и пропаганды", – отметил Кислица.

Контекст:

Уотерс покинул группу Pink Floyd в 1985 году. Нынешний состав группы поддерживает Украину, осуждая полномасштабное вторжение РФ. В то же время Уолтерс регулярно выражал пророссийскую позицию.

В 2018 году певец поддержал аннексию Крыма, заявив, что Россия имеет все права на Севастополь. "Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", – сказал тогда он. После этого артист был занесен в базу сайта "Миротворец"

В августе 2022 года Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот "разжигает огонь в Украине", и назвал его "военным преступником". 

А 5 сентября он опубликовал в Facebook открытое письмо, адресованное первой леди Украины Елене Зеленской, в котором призвал ее оказать давление на мужа, президента Украины Владимира Зеленского, чтобы "положить конец гражданской войне".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, война, Pink Floyd, война России против Украины, Роджер Уотерс
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