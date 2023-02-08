Сооснователь Pink Floyd Уотерс в Совбезе ООН назвал вторжение РФ в Украину "спровоцированным". Кислица в ответ назвал его кирпичом в стене пропаганды РФ

Уотерс не появлялся в зале Совета Безопасности лично, а выступал по видеосвязи. Как отмечает агентство Reuters, его пригласила на заседание Россия, которая и инициировала заседание Совбеза для рассмотрения вопроса поставки оружия Украине.

На заседании соучредитель Pink Floyd заявил, что вторжение Российской Федерации в Украину было незаконно и он осуждает это "самым решительным образом".

"Также российское вторжение в Украину не было неспровоцированным. Поэтому я также осуждают тех, кто спровоцировал это", – добавил он.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица ответил Уотерсу на заседании. Он напомнил, что после вторжения Советского Союза в Афганистан Pink Floyd осудила это и впоследствии группа была запрещена в СССР.

"Иронично, а может, даже лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается обелить очередное вторжение. Как грустно его бывшим поклонникам видеть, как он соглашается на роль всего лишь "кирпича в стене", стены российской дезинформации и пропаганды", – отметил Кислица.