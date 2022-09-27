Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину

Уотерс – Путину: Я знаю людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу. Если так и есть, идите на х...й Фото: ЕРА

Публикация появилась после того, как в Польше отменили концерты артиста из-за его антиукраинских высказываний.

Уотерс в предисловии к письму отметил, что решил обратиться к Путину, так как его об этом просили в соцсетях после того, как он ранее написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской с требованием повлиять на мужа, чтобы тот "прекратил войну".

В ответ Зеленская разместила в Twitter пост, подчеркнув, что "это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей". "Украинцы защищают свою страну и будущее своих детей. Если мы откажемся от борьбы – завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны – война закончится", – написала она тогда.

Уотерс в письме президенту РФ признался, что был удивлен и тронут, когда супруга президента Украины ответила на его открытое письмо, и предложил Путину последовать ее примеру.

"Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили: "Да", это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали: "У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", это тоже помогло бы, – написал он.– Я знаю людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и . Если так и есть, идите на х...й, У меня есть дети и внуки, как и у большинства моих братьев и сестер по всему миру, и никому из нас не понравится такой исход. Так что, господин Путин, дайте нам такую гарантию".

Уотерс, обращаясь к Путину, написал, что в случае заключения мирного соглашения с Украиной Россия должна пообещать больше никуда не вторгаться.

"Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или за несколько баррелей нефти, но это не значит, что вы должны. Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война" – написал он.









