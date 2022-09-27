Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину

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Уотерс Путину: Я знаю людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу. Если так и есть, идите на х...й
Уотерс – Путину: Я знаю людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу. Если так и есть, идите на х...й
Фото: ЕРА

Основатель британской группы Pink Floyd, британский певец Роджер Уотерс 26 сентября на своей странице в Facebook разместил открытое письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.

Публикация появилась после того, как в Польше отменили концерты артиста из-за его антиукраинских высказываний.

Уотерс в предисловии к письму отметил, что решил обратиться к Путину, так как его об этом просили в соцсетях после того, как он ранее написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской с требованием повлиять на мужа, чтобы тот "прекратил войну".

В ответ Зеленская разместила в Twitter пост, подчеркнув, что "это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей". "Украинцы защищают свою страну и будущее своих детей. Если мы откажемся от борьбы – завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны – война закончится", – написала она тогда. 

Уотерс в письме президенту РФ признался, что был удивлен и тронут, когда супруга президента Украины ответила на его открытое письмо, и предложил Путину последовать ее примеру. 

"Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили: "Да", это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали: "У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", это тоже помогло бы, – написал он.– Я знаю людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на х...й, У меня есть дети и внуки, как и у большинства моих братьев и сестер по всему миру, и никому из нас не понравится такой исход. Так что, господин Путин, дайте нам такую гарантию".

Уотерс, обращаясь к Путину, написал, что в случае заключения мирного соглашения с Украиной Россия должна пообещать больше никуда не вторгаться.

"Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или за несколько баррелей нефти, но это не значит, что вы должны. Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война" – написал он.

https://www.facebook.com/rogerwaters/videos/1068365470548910/



Контекст:

В августе Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот "разжигает огонь в Украине", и назвал его "военным преступником". 

После публичной переписки певца с Зеленской в Польше были отменены концерты артиста из-за его антиукраинских высказываний.

В 2018 году певец поддержал аннексию Крыма, заявив, что Россия имеет все права на Севастополь. "Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", – сказал тогда он. После этого артист был занесен в базу сайта "Миротворец"

Уотерс покинул группу Pink Floyd в 1985 году. Нынешний состав группы поддерживает Украину, осуждая полномасштабное вторжение РФ.

Теги: Владимир Путин, Pink Floyd, война России против Украины, Роджер Уотерс, Елена Зеленская
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