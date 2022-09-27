Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
Новости

В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений

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Поддержавший аннексию Крыма Уотерс назвал отмену своих концертов в Кракове "драконовской цензурой"
Поддержавший аннексию Крыма Уотерс назвал отмену своих концертов в Кракове "драконовской цензурой"
Фото: ЕРА

Польское представительство концертного промоутера Live Nation вместе с Tauron Arena 24 сентября в Facebook сообщили, что отменили концерты основателя британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса, запланированные на апрель 2023 года в Кракове.

Они не стали указывать причину отмены. После этого на сайте артиста анонсы выступлений исчезли.

Этому предшествовало заявление артиста, который 5 сентября опубликовал в Facebook открытое письмо, адресованное первой леди Украины Елене Зеленской, в котором призвал ее оказать давление на мужа, президента Украины Владимира Зеленского, чтобы "положить конец гражданской войне".

6 сентября Зеленская разместила в Twitter ответ на письмо Уотерса, подчеркнув, что "это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей".

"Украинцы защищают свою страну и будущее своих детей. Если мы откажемся от борьбы – завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны – война закончится", – написала она. 

https://www.facebook.com/LiveNationPL/posts/pfbid0zCVoL9wXEEsL8mvtFU5wyRK6ruHDnd8aqHfWvHWWf74tzjPnPT1afDPjcMdXvdG5l

Как отмечает BBC, после этого в городском совете Кракова депутаты подготовили проект резолюции об объявлении музыканта персоной нон грата. Голосование состоится 28 сентября во время сессии горсовета. В резолюции, в частности, депутаты заявили, что возмущены заявлениями Уотерса о войне в Украине.

Уотерс в Facebook назвал это "драконовской цензурой".

Контекст:

В августе Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот "разжигает огонь в Украине", и назвал его "военным преступником". 

В 2018 году певец поддержал аннексию Крыма, заявив, что Россия имеет все права на Севастополь. "Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", – сказал тогда он. После этого артист был занесен в базу сайта "Миротворец"

Уотерс покинул группу Pink Floyd в 1985 году. Нынешний состав группы поддерживает Украину, осуждая полномасштабное вторжение РФ.

Теги: Pink Floyd, война России против Украины, Роджер Уотерс
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