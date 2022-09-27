В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений

Они не стали указывать причину отмены. После этого на сайте артиста анонсы выступлений исчезли.

Этому предшествовало заявление артиста, который 5 сентября опубликовал в Facebook открытое письмо, адресованное первой леди Украины Елене Зеленской, в котором призвал ее оказать давление на мужа, президента Украины Владимира Зеленского, чтобы "положить конец гражданской войне".

6 сентября Зеленская разместила в Twitter ответ на письмо Уотерса, подчеркнув, что "это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей".

"Украинцы защищают свою страну и будущее своих детей. Если мы откажемся от борьбы – завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны – война закончится", – написала она.

Как отмечает BBC, после этого в городском совете Кракова депутаты подготовили проект резолюции об объявлении музыканта персоной нон грата. Голосование состоится 28 сентября во время сессии горсовета. В резолюции, в частности, депутаты заявили, что возмущены заявлениями Уотерса о войне в Украине.

Уотерс в Facebook назвал это "драконовской цензурой".