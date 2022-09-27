В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений

Они не стали указывать причину отмены. После этого на сайте артиста анонсы выступлений исчезли.
Этому предшествовало заявление артиста, который 5 сентября опубликовал в Facebook открытое письмо, адресованное первой леди Украины Елене Зеленской, в котором призвал ее оказать давление на мужа, президента Украины Владимира Зеленского, чтобы "положить конец гражданской войне".
6 сентября Зеленская разместила в Twitter ответ на письмо Уотерса, подчеркнув, что "это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей".
"Украинцы защищают свою страну и будущее своих детей. Если мы откажемся от борьбы – завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны – война закончится", – написала она.
Как отмечает BBC, после этого в городском совете Кракова депутаты подготовили проект резолюции об объявлении музыканта персоной нон грата. Голосование состоится 28 сентября во время сессии горсовета. В резолюции, в частности, депутаты заявили, что возмущены заявлениями Уотерса о войне в Украине.
Уотерс в Facebook назвал это "драконовской цензурой".
В августе Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот "разжигает огонь в Украине", и назвал его "военным преступником".
В 2018 году певец поддержал аннексию Крыма, заявив, что Россия имеет все права на Севастополь. "Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", – сказал тогда он. После этого артист был занесен в базу сайта "Миротворец".
Уотерс покинул группу Pink Floyd в 1985 году. Нынешний состав группы поддерживает Украину, осуждая полномасштабное вторжение РФ.