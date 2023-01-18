Кислица о Небензе: Настоящее издевательство, когда соучастник преступлений против человечества переодевается в мантию проповедника и говорит о конфессиях в Украине

Заседание состоялось 17 января.

"К безумным заявлениям России о боевых комарах, грязных бомбах, химическом оружии и секретных биолабораториях добавились заявления о канонических конфессиях в Украине. Сегодня российский представитель [Василий Небензя] пошел еще дальше. Это настоящее издевательство, когда соучастник преступлений против человечества переодевается в мантию проповедника и объясняет, какую конфессию в Украине следует признать канонической", – заявил он.

По словам Кислицы, Совбез собрался "из-за того бреда, который нас заставила слушать Российская Федерация", но участникам придется разобраться с претензиями РФ, потому что на это идут деньги налогоплательщиков.

Кислица выразил сожаление, что представитель кремлевского режима все еще способен злоупотреблять правами постоянного члена Совбеза ООН (это место России досталось после распада СССР) и заставлять совет слушать дезинформацию.

"Россия до сих пор пытается отвлечь внимание этого органа от реальных угроз безопасности, исходящих от ее агрессии, и создать дымовую завесу, прикрывая свои преступления тоннами фейков", – сказал он.

Постпред зачитал заявление УПЦ МП, в котором отмечается, что она не обращалась ни к одному государству за помощью в защите своих прав, "тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну".

"Обеспокоены тем, что вопрос об Украинской православной церкви поднимается структурами, которые не имеют к нам никакого отношения. Призываем власти России не выступать от имени нашей церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях", – говорится в заявлении.

Также Кислица озвучил заявление разных религиозных конфессий в Украине, в котором отмечается, что война принесла верующим "огромные страдания, а свобода людей, их религиозные убеждения фактически стали первичной мишенью российских оккупантов".

В заявлении говорится, что оккупанты разрушили или разграбили более 270 церквей и культовых сооружений, убили и замучили до смерти десятки священнослужителей и представителей разных конфессий.

"Куда бы ни пришла Россия, свобода вероисповедания заканчивается", – сказал дипломат.

Кислица напомнил, что Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины.

"Если Российская Федерация заинтересована в обсуждении вопроса прав человека и свободы вероисповедания в Совете Безопасности, возможно, пришло время вернуть права человека в повестку дня совета и подробно рассмотреть доклады генерального секретаря о правах человека, ситуации в оккупированном украинском Крыму и доклад независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, созданной Советом ООН по правам человека", – отметил он.

Постпред Украины добавил, что необходимо организовать специальное заседание Совета Безопасности для рассмотрения последствий агрессивной войны России и ситуации с правами человека в Украине.