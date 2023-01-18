В Украине пересматриваются все договоры на бессрочную аренду храмов, заключенные УПЦ МП – Стефанчук

Стефанчук: Небольшая часовня в парламенте, которая всегда считалась подчиненной Московскому патриархату, была передана в пользование проукраинским церквям Фото: pomisna.info

Он отметил, что вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Верховной Раде появились инициативы о запрете УПЦ МП. Тогда Стефанчук говорил, в частности, в интервью "РБК-Україна", что Рада во время войны "не имеет права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество", и будет "разбираться со всеми после победы".

Как теперь пояснил спикер, в то время важно было "не дать российским военным поводов считать, что они воюют за "русское православие", а по запрету УПЦ МП могли бы "стать дополнительным мотивационным фактором для более агрессивной политики России".

"Прошло время – и сейчас мы видим, что некоторые церкви в Украине уже показали себя не просто как религиозные организации, а именно как структуры, представляющие угрозу национальной безопасности Украины", – заявил Стефанчук.

В связи с этим, отметил он, к работе подключилась СБУ, а Министерство культуры и информационной политики, в свою очередь, подняло договоры по аренде помещений для богослужения.

По словам политика, при власти президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова были заключены "бессрочные договоры по определенным объектам".

"Насколько мне известно, сейчас все они пересматриваются: работает мощная юридическая служба, чтобы разорвать их, признав никчемными, и передать украинской церкви – для украинских религиозных организаций", – добавил Стефанчук.

Отдельно он отметил, что Рада присоединилась к этому процессу.

"В прошлом году та небольшая часовня в парламенте, которая всегда считалась подчиненной Московскому патриархату, была передана в пользование проукраинским церквям. 19 декабря первую мессу там провел митрополит Епифаний. Возможно, это не большое событие в целом, но очень значимое для парламента. А уже 7 января Епифаний провел богослужение в верхней Лавре – и это тоже сделано законным способом", – подчеркнул спикер.