В Украине пересматриваются все договоры на бессрочную аренду храмов, заключенные УПЦ МП – Стефанчук

Он отметил, что вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Верховной Раде появились инициативы о запрете УПЦ МП. Тогда Стефанчук говорил, в частности, в интервью "РБК-Україна", что Рада во время войны "не имеет права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество", и будет "разбираться со всеми после победы".
Как теперь пояснил спикер, в то время важно было "не дать российским военным поводов считать, что они воюют за "русское православие", а по запрету УПЦ МП могли бы "стать дополнительным мотивационным фактором для более агрессивной политики России".
"Прошло время – и сейчас мы видим, что некоторые церкви в Украине уже показали себя не просто как религиозные организации, а именно как структуры, представляющие угрозу национальной безопасности Украины", – заявил Стефанчук.
В связи с этим, отметил он, к работе подключилась СБУ, а Министерство культуры и информационной политики, в свою очередь, подняло договоры по аренде помещений для богослужения.
По словам политика, при власти президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова были заключены "бессрочные договоры по определенным объектам".
"Насколько мне известно, сейчас все они пересматриваются: работает мощная юридическая служба, чтобы разорвать их, признав никчемными, и передать украинской церкви – для украинских религиозных организаций", – добавил Стефанчук.
Отдельно он отметил, что Рада присоединилась к этому процессу.
"В прошлом году та небольшая часовня в парламенте, которая всегда считалась подчиненной Московскому патриархату, была передана в пользование проукраинским церквям. 19 декабря первую мессу там провел митрополит Епифаний. Возможно, это не большое событие в целом, но очень значимое для парламента. А уже 7 января Епифаний провел богослужение в верхней Лавре – и это тоже сделано законным способом", – подчеркнул спикер.
В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской, Черновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского".
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.
9 декабря комитет Рады поддержал законопроект о запрете РПЦ и подчиненных ей структур в Украине.