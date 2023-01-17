"Выполнять на территории нашей страны распоряжения из Москвы недопустимо". Данилов спрогнозировал, что ждет УПЦ МП

"Мы как государство не боремся ни с одним учреждением. Учреждение должно иметь устав, зарегистрированный по законам и Конституции нашего государства, и выполнять его. Выполнять на территории нашей страны распоряжения из Москвы? – Мы не имеем права позволить себе [допускать] такие вещи. Это просто недопустимо", – сказал он, отвечая на просьбу спрогнозировать будущее УПЦ МП.

Речь об угрозе национальной безопасности Украины, подчеркнул Данилов.

"Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним больших нет. Другое дело, что огромное количество людей, которые надевают эту одежду – это их проблема, – имеют отношение непосредственно к Московии. И им нужно определиться. Потому что количество людей, которые идут у нас по 111-й статье, очень-очень большое именно в этой среде", – добавил секретарь СНБО.

Ст. 111 Уголовного кодекса Украины – о госизмене.