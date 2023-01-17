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"Выполнять на территории нашей страны распоряжения из Москвы недопустимо". Данилов спрогнозировал, что ждет УПЦ МП

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По словам Данилова, среди представителей УПЦ МП большое количество подозреваемых в госизмене
По словам Данилова, среди представителей УПЦ МП большое количество подозреваемых в госизмене
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украинской православной церкви Московского патриархата "нужно определиться", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Суспільному", которое вышло 16 января.

"Мы как государство не боремся ни с одним учреждением. Учреждение должно иметь устав, зарегистрированный по законам и Конституции нашего государства, и выполнять его. Выполнять на территории нашей страны распоряжения из Москвы? – Мы не имеем права позволить себе [допускать] такие вещи. Это просто недопустимо", – сказал он, отвечая на просьбу спрогнозировать будущее УПЦ МП.

Речь об угрозе национальной безопасности Украины, подчеркнул Данилов. 

"Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним больших нет. Другое дело, что огромное количество людей, которые надевают эту одежду – это их проблема, – имеют отношение непосредственно к Московии. И им нужно определиться. Потому что количество людей, которые идут у нас по 111-й статье, очень-очень большое именно в этой среде", – добавил секретарь СНБО. 

Ст. 111 Уголовного кодекса Украины – о госизмене. 

Контекст:

УПЦ МП, которая действует в Украине, является частью РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: конституция, РПЦ, УПЦ МП, СНБО, церковь, правоохранители, законодательство, госизмена, Алексей Данилов
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