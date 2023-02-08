В Гааге опубликовали перехват разговора Путина и Плотницкого

JIT: Разговор показал, что Путин лично участвовал в конфликте на востоке Украины Фото: EPA

Обнародованный разговор Путина и Плотницкого состоялся 15 ноября 2017 года. Об этом говорится в отчете следствия.

Во время звонка Путин интересовался "военной составляющей" и обострениями на поле поля. Также он спрашивал об экономической ситуации в регионе.

"Обострения периодически есть, но это именно периодически вызвано то сменой дислокации различных воинских частей, но таких, особо жестоких, пока, слава Богу, не было", – ответил Плотницкий.

Кроме того главарь "ЛНР" пожаловался на "низкий уровень жизни" на захваченных территориях. Путин в ответ сказал, что "попросит коллег помочь", а также предложил "встретится лично и обсудить".

Также они обговорили обмен пленными, который тогда инициировал бывший депутат Виктор Медведчук. Плотницкий заявил, что поддерживает проведение обмена пленными.

Фрагмент разговора опубликовало издание "Фокус".

"Этот разговор... показал, что Путин лично участвовал в конфликте на востоке Украины. Он также подтверждает свидетельские показания о том, что Плотницкий имел телефон с прямыми номерами президента Путина, [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [советника Путина Владислава] Суркова", – сказано в отчете.

8 февраля JIT также заявили, что есть информация о том, что отправку в Украину российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого летом 2014 года был сбит Boeing 777 рейса MH17, согласовал лично президент РФ Путин.