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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

"Бук", из которого сбили самолет рейса MH17, мог быть доставлен на Донбасс по разрешению Путина – следствие

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Boeing 777 был сбит в июле 2014 года
Boeing 777 был сбит в июле 2014 года
Фото: ЕРА

8 февраля Объединенная следственная группа (JIT) заявила, что есть заслуживающая внимания информация о том, что отправку в Украину российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого летом 2014 года был сбит Boeing 777 рейса MH17, согласовал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает "Укринформ".

"Президент России Путин разрешил использовать оружие, из которого был сбит рейс MH17 над Украиной в 2014 году", – цитирует агентство заявление JIT в Гааге (Нидерланды).

Следствие предоставило аудиофайлы, согласно которым "россияне говорят о том, что все решения по поставкам "Буков" на территорию Украины принимает высшее руководство, то есть Путин".

В JIT подчеркнули, что было обнаружено "много новой информации" о причастности разных лиц к авиакататсрофе, но "доказательства недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям".

"ВВС Україна" отмечает, что и в 2014 году, и в 2023-м 53-й бригадой ПВО РФ, чей "Бук" использовался в Украине, командует полковник Сергей Мучкаев, а он "подчиняется приказам министерства обороны, возглавляемого Сергеем Шойгу, который, в свою очередь, подчиняется президенту России Владимиру Путину".

В JIT подчеркивают, что Мучкаев должен был знать о перемещении "Бука", но доказать это невозможно. Допросить его не удалось.

Также следствие не располагает данными, что сбить самолет приказал Путин.

Представители JIT отметили, что Путин вообще пользуется неприкосновенностью как глава государства.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года на оккупированной территории возле Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ "ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ "ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в крушении. Они были приговорены к пожизненному тюремному заключению. Пулатов признан невиновным, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей самолет. 

Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук" и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщали в JIT.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, самолет, авиакатастрофа, следствие, MH17, Бук, аудио, следователь, JIT
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