"Бук", из которого сбили самолет рейса MH17, мог быть доставлен на Донбасс по разрешению Путина – следствие

Boeing 777 был сбит в июле 2014 года Фото: ЕРА

"Президент России Путин разрешил использовать оружие, из которого был сбит рейс MH17 над Украиной в 2014 году", – цитирует агентство заявление JIT в Гааге (Нидерланды).

Следствие предоставило аудиофайлы, согласно которым "россияне говорят о том, что все решения по поставкам "Буков" на территорию Украины принимает высшее руководство, то есть Путин".

В JIT подчеркнули, что было обнаружено "много новой информации" о причастности разных лиц к авиакататсрофе, но "доказательства недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям".

"ВВС Україна" отмечает, что и в 2014 году, и в 2023-м 53-й бригадой ПВО РФ, чей "Бук" использовался в Украине, командует полковник Сергей Мучкаев, а он "подчиняется приказам министерства обороны, возглавляемого Сергеем Шойгу, который, в свою очередь, подчиняется президенту России Владимиру Путину".

В JIT подчеркивают, что Мучкаев должен был знать о перемещении "Бука", но доказать это невозможно. Допросить его не удалось.

Также следствие не располагает данными, что сбить самолет приказал Путин.

Представители JIT отметили, что Путин вообще пользуется неприкосновенностью как глава государства.