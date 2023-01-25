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Дело MH17: в Нидерландах планируют рассказать о новых подробностях следствия

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Будут обнародованы новые подробности следствия по сбитому самолету рейса MH17
Будут обнародованы новые подробности следствия по сбитому самолету рейса MH17
Фото: EPA

Объединенная следственная группа по делу об уничтожении самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе объявила, что проведет пресс-конференцию 8 февраля, в ходе которой сообщит новые подробности расследования. Об этом сообщает нидерландское издание AD 25 января.

Речь идет о расследовании действий экипажа ракетной установки, сбившей самолет, и лиц, ответственных за доставку комплекса вооружения. 

Перед пресс-конференцией состоится личная встреча ближайших родственников. "Они будут первыми, кто будет проинформирован", – говорится в сообщении следственной группы.

Ранее 25 января Европейский суд по правам человека огласил решение по делу о сбитом в небе над Украиной пассажирском самолете, летевшем рейсом МН17. ЕСПЧ решил открыть слушание и признал частично приемлемыми заявления Украины и Нидерландов, объединенные в одно дело.

Контекст:

Нидерланды возлагают на Россию ответственность за катастрофу рейса MH17 над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур , разбился вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из зенитного комплекса "Бук" с территории, подконтрольной боевикам "ДНР". После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу. Судья постановил, что Россия имела "фактический контроль" над территорией повстанцев и поэтому была тесно причастна к катастрофе.

Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован. Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Теги: Россия, Нидерланды, самолет, авиакатастрофа, Донбасс, следствие, MH17
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