ЕСПЧ решил открыть слушание по делу о сбитом рейсе МН17. Это решение поможет привлечь Россию к ответственности, говорят в Минюсте

Текст решения, которое является окончательным, опубликовала пресс-служба ЕСПЧ.

Rishennia Velykoi Palaty pro pryiniatnist spravy Ukraina ta Niderlandy proty Rosii – shchodo litaka reisu MH17 ta konfliktu na skhodi Ukrainy, nadali bude rishennia po suti (Ukrainian version)https://t.co/4Mq7TzwSxA#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/bntanLpdwA — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) January 25, 2023

"В решении по делу Украины и Нидерландов против России (жалобы №8019/16, №43800/14 и №28525/20) Большая палата Европейского суда по правам человека признала жалобы частично приемлемыми. Это решение окончательно, и вынесение Большой палатой постановления по существу последует позже", – говорится в документе.

Суд установил, что отдельные районы Луганской и Донецкой областей, где действуют незаконные вооруженные формирования "ЛДНР", с 11 мая 2014 года и как минимум до 26 января 2022 года (суд рассматривал доказательства, которые охватывают период до 26 января прошлого года) были под контролем России.

Как сказано в документе, суд сослался на присутствие российских войск на этой территории с апреля 2014 года и широкое развертывание российского контингента там не позднее августа.

"Суд также установил, что государство-ответчик оказало значительное влияние на военную стратегию сепаратистов; что оно предоставляло оружие и другое военное оборудование сепаратистам в значительных масштабах с начала создания "ДНР" и "ЛНР" и в последующие месяцы и годы; что оно проводило артиллерийские обстрелы по запросу сепаратистов и что оно оказывало политическую и экономическую поддержку сепаратистам. Суд решил, что существует достаточно доказательств, чтобы удовлетворить бремя доказывания на стадии приемлемости административных практик, нарушающих ряд статей конвенции, и признал большинство жалоб правительства Украины приемлемыми. Также порог доказывания был достигнут по жалобам правительства Нидерландов о сбивании самолета рейса MH17, которые таким образом также были признаны приемлемыми", – говорится в сообщении.

Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра написала в Facebook, что дело касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, похищений и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ.

По ее словам, это решение ЕСПЧ:

поможет привлечь к ответственности Россию за действия, которые привели к массовым нарушениям прав человека на востоке Украины, и остановить эти нарушения, насколько это возможно;

привлечь к ответственности Россию за действия, которые привели к массовым нарушениям прав человека на востоке Украины, и остановить эти нарушения, насколько это возможно; поможет поддержать индивидуальные иски граждан и компаний против РФ как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела, дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взимать компенсации с России за нарушение права;

поддержать индивидуальные иски граждан и компаний против РФ как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела, дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взимать компенсации с России за нарушение права; может стать оружием для дальнейших переговоров по России (когда будет с кем и о чем) и с международными партнерами Украины. Такие решения могут быть использованы для дипломатического давления на Россию, введения дополнительных санкций разного уровня, а также для доказывания ответственности РФ относительно нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.

Бывший замгенпрокурора Украины Гюндюз Мамедов назвал это решение ЕСПЧ шансом Украины доказать ответственность России "как за сбитый самолет, так и за систематическое нарушение прав человека на территории ОРДЛО, которую она контролировала с 2014 года".

* Отже, @ECHR_CEDH розглядатиме справу «#Україна і #Нідерланди проти #Росія» щодо збиття #MH17 по суті.

Це наш шанс довести відповідальність * як за збитий літак, так і за систематичне порушення #правалюдини на території ОРДЛО, які вона контролювала з 2014 р. Слідкуємо далі. pic.twitter.com/H0ISShSTcF — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 25, 2023

Как отмечает "Русская служба ВВС", Москва продолжает отрицать все выдвинутые против нее обвинения. На рассмотрение дела по существу и вынесение приговора могут уйти годы, прогнозирует СМИ.

Однако если суд вынесет обвинительный приговор для России, это повлечет "серьезные и далекоидущие геополитические последствия для Москвы", ей, вероятно, придется выплатить компенсации родственникам жертв катастрофы МН17.