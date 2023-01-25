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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕСПЧ решил открыть слушание по делу о сбитом рейсе МН17. Это решение поможет привлечь Россию к ответственности, говорят в Минюсте

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Со временем суд вынесет решение по существу дела
Со временем суд вынесет решение по существу дела
Фото: ЕРА

Европейский суд по правам человека 25 января огласил решение по делу о сбитом в небе над Украиной пассажирском самолете, летевшем рейсом МН17, – ЕСПЧ решил открыть слушание и признал частично приемлемыми заявления Украины и Нидерландов, объединенные в одно дело.

Текст решения, которое является окончательным, опубликовала пресс-служба ЕСПЧ. 

"В решении по делу Украины и Нидерландов против России (жалобы №8019/16, №43800/14 и №28525/20) Большая палата Европейского суда по правам человека признала жалобы частично приемлемыми. Это решение окончательно, и вынесение Большой палатой постановления по существу последует позже", – говорится в документе. 

Суд установил, что отдельные районы Луганской и Донецкой областей, где действуют незаконные вооруженные формирования "ЛДНР", с 11 мая 2014 года и как минимум до 26 января 2022 года (суд рассматривал доказательства, которые охватывают период до 26 января прошлого года) были под контролем России.  

Как сказано в документе, суд сослался на присутствие российских войск на этой территории с апреля 2014 года и широкое развертывание российского контингента там не позднее августа. 

"Суд также установил, что государство-ответчик оказало значительное влияние на военную стратегию сепаратистов; что оно предоставляло оружие и другое военное оборудование сепаратистам в значительных масштабах с начала создания "ДНР" и "ЛНР" и в последующие месяцы и годы; что оно проводило артиллерийские обстрелы по запросу сепаратистов и что оно оказывало политическую и экономическую поддержку сепаратистам. Суд решил, что существует достаточно доказательств, чтобы удовлетворить бремя доказывания на стадии приемлемости административных практик, нарушающих ряд статей конвенции, и признал большинство жалоб правительства Украины приемлемыми. Также порог доказывания был достигнут по жалобам правительства Нидерландов о сбивании самолета рейса MH17, которые таким образом также были признаны приемлемыми", – говорится в сообщении. 

Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра написала в Facebook, что дело касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, похищений и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ. 

По ее словам, это решение ЕСПЧ:

  • поможет привлечь к ответственности Россию за действия, которые привели к массовым нарушениям прав человека на востоке Украины, и остановить эти нарушения, насколько это возможно;
  • поможет поддержать индивидуальные иски граждан и компаний против РФ как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела, дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взимать компенсации с России за нарушение права;
  • может стать оружием для дальнейших переговоров по России (когда будет с кем и о чем) и с международными партнерами Украины. Такие решения могут быть использованы для дипломатического давления на Россию, введения дополнительных санкций разного уровня, а также для доказывания ответственности РФ относительно нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.
https://www.facebook.com/iryna.mudra.7/posts/pfbid035AYvVkz4QDTLX6x2GuM25c6uJyibbSdHoghFjNCDo9wrqakFVyu4vGbejnQEAnfhl

Бывший замгенпрокурора Украины Гюндюз Мамедов назвал это решение ЕСПЧ шансом Украины доказать ответственность России "как за сбитый самолет, так и за систематическое нарушение прав человека на территории ОРДЛО, которую она контролировала с 2014 года". 

Как отмечает "Русская служба ВВС", Москва продолжает отрицать все выдвинутые против нее обвинения. На рассмотрение дела по существу и вынесение приговора могут уйти годы, прогнозирует СМИ.

Однако если суд вынесет обвинительный приговор для России, это повлечет "серьезные и далекоидущие геополитические последствия для Москвы", ей, вероятно, придется выплатить компенсации родственникам жертв катастрофы МН17.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает. 

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо"министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). 

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал трех обвиняемых, двух граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко – виновными в крушении рейса МН17. Они были приговорены к пожизненному тюремному заключению. Еще один обвиняемый – россиянин Олег Пулатов – признан невиновным,  так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. 

Следствие по делу MH17 в Гааге продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук" и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщили в объединенной следственной группе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, Нидерланды, MH17, ДНР, Минюст, ЛНР, ЛДНР, Гюндуз Мамедов, Ирина Мудра
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