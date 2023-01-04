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"Такого в истории ЕСПЧ еще не было". В Минюсте Украины рассказали, на каких стадиях находятся иски против РФ в ЕСПЧ

Рассмотрение дел против России в ЕСПЧ может растянуться до 10 лет, отметили в Минюсте
Рассмотрение дел против России в ЕСПЧ может растянуться до 10 лет, отметили в Минюсте
Фото: EPA

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра рассказала о нынешнем состоянии исков Украины против России в Европейском суде по правам человека. Об этом она говорила в интервью KP.ua, опубликованном 3 января.

Мудра отметила, что на сегодняшний день в ЕСПЧ есть 16 активных межгосударственных дел, инициированных разными государствами, и почти половина из них – против России. Пять дел инициированы Украиной, два – Грузией, все они связаны с российской агрессией, незаконным вторжением.

Замминистра напомнила, что любое дело в ЕСПЧ рассматривается в три этапа. Первый – суд оценивает дело на допустимость и решает, полномочен ли он его рассматривать. Второй – слушание по существу. Третий – сатисфакция, то есть удовлетворение требований истца.

"Чтобы пройти все эти стадии, нужны годы, а если речь идет о межгосударственных [делах], то и до 10 лет", – сказала Мудра. 

Она уточнила, что первый иск в ЕСПЧ Украина подала против России в 2014 году в связи с незаконной аннексией Крыма. По этому делу уже пройдена первая стадия: решение о допустимости было в начале 2021 года, сейчас началась стадия слушания по существу: Россия предоставила свои возражения на иск, а Украина, в свою очередь, готовит возражения на российскую позицию.

Второе дело – Украина и Нидерланды против России, которое касается событий на Донбассе, в том числе сбития самолета рейса MH17 в 2014 году. По этому делу еще в январе 2022 года прошли слушания первого этапа и в течение ближайшего месяца Украина надеется получить решение о допустимости.

Третий иск подан в 2019 году и касается захвата представителями ФСБ трех украинских кораблей в Керченском проливе и их команд. По этому делу еще также нет и решения о допустимости. 

Четвертый иск, поданный в феврале 2021 года, касается целенаправленных атак, операций по убийству оппонентов РФ на территории других стран, включая страны ЕС. По этому делу еще даже не определен состав судей, которые будут его слушать.

Пятый иск подан в июне 2022 года – о полномасштабном военном вторжении России в Украину. Приблизительная сумма этого иска – около $80 млрд, финальная будет заявлена на третьем этапе. К ней Украина предоставит соответствующую доказательную базу и формулу расчета.

"Что еще важно отметить – к этому иску присоединились 25 стран – членов Совета Европы и одна негосударственная организация! Такого в истории ЕСПЧ еще не было. И это показывает важность для практики ЕСПЧ решения по этому делу... Мы уже услышали от председателя суда и его административного аппарата, что этому делу будет уделено большое внимание. Мы надеемся, что график рассмотрения дела будет четко установлен и понятен всем", – уточнила Мудра. 

Отвечая на вопрос, как в случае положительного решения ЕСПЧ вынудить Россию выполнить это решение, учитывая то, что РФ вышла из Совета Европы и денонсировала Конвенцию по правам человека, Мудра сказала, что Украина рассматривает решение ЕСПЧ больше как политический инструмент, который потом можно будет использовать для монетизации решений по компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией. 

Она признала, что выполнение решений ЕСПЧ – "достаточно дискуссионный вопрос, учитывая, что не существует юридических механизмов их принудительного выполнения". 

Подробнее о первых четырех исках можно прочесть в материале "ГОРДОН" от 7 декабря 2021 года "Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит".

Контекст:

Россия прекратила быть высокой договаривающейся стороной в соответствии с резолюцией о прекращении ее членства в Совете Европы, принятой Комитетом министров 16 марта 2022 года и в соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы, принятой 22 марта.

Согласно положениям Конвенции, Российская Федерация несет юридическое обязательство выполнять все постановления и решения Европейского суда по правам человека в отношении ее действий или бездействия, имевших место до 16 сентября 2022 года.

Россия — единственная страна, состоявшая в Совете Европы, где законодательно с 2015 года было установлено право властей не выполнять решения ЕСПЧ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июля 2022 года заявил, что РФ больше не выполняет требования Европейского суда по правам человека.

Теги: Россия, Крым, ЕСПЧ, Нидерланды, Министерство юстиции, права человека, Донбасс, MH17, Минюст, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, война на Донбассе, Российская Федерация, захват украинских кораблей в Черном море, корабли, иск, суд, компенсация, Ирина Мудра
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