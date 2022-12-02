Нидерланды не стали требовать экстрадиции из России виновных по делу MH17

"PPS не обжаловала приговор по уголовному делу MH17. Государственная прокуратура очень удовлетворена тем, что приговор разъяснил родственникам фактические обстоятельства крушения рейса MH17 17 июля 2014 года", – говорится в сообщении.
Прокуратура выразила удовлетворение, что суд приговорил трех из четырех обвиняемых к высшей мере наказания – пожизненному заключению, "как того требовала прокуратура".
"Апелляция была бы большим бременем для ближайших родственников, ведь они тогда оставались бы в неопределенности относительно исхода уголовного дела", – подчеркнули в ведомстве.
В PPS объяснили, что в отношении осужденных будет действовать "красное" уведомление Интерпола, на основании которого их могут арестовать.
"Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет. Будут предприняты дальнейшие усилия для того, чтобы преступники [Игорь] Гиркин, [Сергей] Дубинский и [Леонид] Харченко отбывали наказание. Государственная прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен уйти от наказания", – сказано в релизе.
Решение прокуратуры Нидерландов прокомментировал в Twitter бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"Относительно решения Нидерландов о нецелесообразности подачи запросов на экстрадицию виновных в сбитии МН17. Наиболее вероятными усматриваются два варианта: смена власти в России или то, что осужденные окажутся за ее пределами и их арестуют", – написал он.
Щодо рішення #Нідерланди про недоцільність подачі запитів на екстрадицію винних у збитті #МН17.Те,що #РФ не видає своїх громадян,не має стати на заваді правосуддю.Найімовірнішими вбачаються два варіанти: зміна влади в * чи те,що засуджені опиняться за її межами і їх заарештують.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) December 1, 2022
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из зенитного комплекса "Бук" с территории, подконтрольной боевикам "ДНР". После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).
17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.