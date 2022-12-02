Нидерланды не стали требовать экстрадиции из России виновных по делу MH17

"PPS не обжаловала приговор по уголовному делу MH17. Государственная прокуратура очень удовлетворена тем, что приговор разъяснил родственникам фактические обстоятельства крушения рейса MH17 17 июля 2014 года", – говорится в сообщении.

Прокуратура выразила удовлетворение, что суд приговорил трех из четырех обвиняемых к высшей мере наказания – пожизненному заключению, "как того требовала прокуратура".

"Апелляция была бы большим бременем для ближайших родственников, ведь они тогда оставались бы в неопределенности относительно исхода уголовного дела", – подчеркнули в ведомстве.

В PPS объяснили, что в отношении осужденных будет действовать "красное" уведомление Интерпола, на основании которого их могут арестовать.

"Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет. Будут предприняты дальнейшие усилия для того, чтобы преступники [Игорь] Гиркин, [Сергей] Дубинский и [Леонид] Харченко отбывали наказание. Государственная прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен уйти от наказания", – сказано в релизе.

Решение прокуратуры Нидерландов прокомментировал в Twitter бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Относительно решения Нидерландов о нецелесообразности подачи запросов на экстрадицию виновных в сбитии МН17. Наиболее вероятными усматриваются два варианта: смена власти в России или то, что осужденные окажутся за ее пределами и их арестуют", – написал он.