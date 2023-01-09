Стала известна дата решения ЕСПЧ, рассматривать ли дело "Украина и Нидерланды против России"

Год назад в ЕСПЧ прошли слушания первого этапа по делу "Украина и Нидерланды против России", теперь должно быть озвучено решение Фото: EPA

"Открываем (уже по традиции) новый год в ЕСПЧ… Решением относительно приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России". 25 января 2023 года ЕСПЧ публично объявит решение по так называемому делу по Донбассу – первому делу о захвате Восточной Украины в 2014 году, когда Россия начала войну против Украины с Крыма и Донбасса. И в том же году открылся юридический фронт противостояния агрессору на международной арене", – написала Сокоренко.

Она напомнила, что дело "Украина и Нидерланды против России" касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года и в том числе уничтожения малайзийского самолета рейса МН17.

Сокоренко уверена, что для Украины решение будет положительным и ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по сути, как это было с межгосударственным делом "Украина против России (относительно Крыма)" в январе 2021 года.

"И это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков. А это только начало года", – подытожила она.



