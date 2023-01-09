Стала известна дата решения ЕСПЧ, рассматривать ли дело "Украина и Нидерланды против России"

"Открываем (уже по традиции) новый год в ЕСПЧ… Решением относительно приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России". 25 января 2023 года ЕСПЧ публично объявит решение по так называемому делу по Донбассу – первому делу о захвате Восточной Украины в 2014 году, когда Россия начала войну против Украины с Крыма и Донбасса. И в том же году открылся юридический фронт противостояния агрессору на международной арене", – написала Сокоренко.
Она напомнила, что дело "Украина и Нидерланды против России" касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года и в том числе уничтожения малайзийского самолета рейса МН17.
Сокоренко уверена, что для Украины решение будет положительным и ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по сути, как это было с межгосударственным делом "Украина против России (относительно Крыма)" в январе 2021 года.
"И это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков. А это только начало года", – подытожила она.
На сегодняшний день в ЕСПЧ есть семь активных межгосударственных дел против России, пять их них инициированы Украиной (одно – совместное с Нидерландами), два – Грузией, отмечала в начале 2023 года замминистра юстиции Украины Ирина Мудра. Все они связаны с российской агрессией, незаконным вторжением.
Из пяти дел, поданных Украиной, только в одном, деле о незаконной аннексии Крыма, ЕСПЧ уже принял решение о допустимости, начата стадия слушания по существу.
По делу "Украина и Нидерланды против России", которое касается событий на Донбассе, в том числе сбития самолета рейса MH17 в 2014 году, в январе 2022 года прошли слушания первого этапа и ожидается решение о допустимости.
Россия – единственная страна, состоявшая в Совете Европы, где законодательно с 2015 года было установлено право властей не выполнять решения ЕСПЧ. Россия лишилась права голоса в организации в 2014 году из-за аннексии Крыма. В марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июля 2022 года заявил, что РФ больше не выполняет требования Европейского суда по правам человека.