Вскоре вырастет количество дел против Украины в ЕСПЧ, ожидают в Минюсте

Минюст подал в ВАКС уже восемь исков о конфискации активов подсанкционных лиц Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

"Мы ожидаем, что в ближайшее время вырастет количество дел против Украины в ЕСПЧ, поскольку велика вероятность того, что подсанкционные лица – граждане Украины, активы которых будут изъяты в доход государства, начнут активно судиться", – сказала Мудра.

Она прогнозирует, что находящиеся под санкциями иностранцы, в том числе россияне, будут обращаться в инвестиционный арбитраж или пытаться каким-то образом взыскать с Украины утраченные инвестиции.

По словам Мудрой, Минюст подал уже восемь исков относительно взыскания активов подсанкционных лиц. Среди них – беглый президент Украины Виктор Янукович, ректор университета в Крыму и шесть россиян.

Первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа 2022 года – и уже 1 сентября тот в полном объеме его удовлетворил, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского бизнесмена Владимира Евтушенкова. Активы Евтушенкова в Украине передали Фонду госимущества.