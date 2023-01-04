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Вскоре вырастет количество дел против Украины в ЕСПЧ, ожидают в Минюсте

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Минюст подал в ВАКС уже восемь исков о конфискации активов подсанкционных лиц
Минюст подал в ВАКС уже восемь исков о конфискации активов подсанкционных лиц
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Украина ожидает исков против нее в Европейском суде по правам человека за конфискацию активов подсанкционных лиц. Об этом замминистра юстиции Ирина Мудра, которая отвечает в том числе за представление и защиту интересов Украины в международных судах, рассказала в интервью KP.ua, опубликованном 3 января.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время вырастет количество дел против Украины в ЕСПЧ, поскольку велика вероятность того, что подсанкционные лица – граждане Украины, активы которых будут изъяты в доход государства, начнут активно судиться", – сказала Мудра.

Она прогнозирует, что находящиеся под санкциями иностранцы, в том числе россияне, будут обращаться в инвестиционный арбитраж или пытаться каким-то образом взыскать с Украины утраченные инвестиции.

По словам Мудрой, Минюст подал уже восемь исков относительно взыскания активов подсанкционных лиц. Среди них – беглый президент Украины Виктор Янукович, ректор университета в Крыму и шесть россиян. 

Первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа 2022 года – и уже 1 сентября тот в полном объеме его удовлетворилрешив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского бизнесмена Владимира Евтушенкова. Активы Евтушенкова в Украине передали Фонду госимущества

Контекст:

21 апреля 2022 года Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников.

Механизм законного изъятия активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам из РФ, а также гражданам Украины, признанным коллаборантами, был разработан и начал имплементироваться в 2022 году, сообщал в июне министр юстиции Денис Малюська. 

Украина ведет переговоры о создании компенсационного механизма и постоянно призывает международных партнеров создавать механизмы не только ареста, но и конфискации зарубежных активов России, российских бизнесменов и всех причастных к агрессии РФ против Украины, отмечал генпрокурор Андрей Костин. 

Теги: ЕСПЧ, инвестиции, санкции, Министерство юстиции, Минюст, российская агрессия, иностранцы, спецконфискация, конфискация, россияне, Ирина Мудра
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