В Офисе генпрокурора рассказали, как планируют конфисковывать деньги российских бизнесменов и пропагандистов в пользу Украины

"Источниками финансирования должны быть арестованные российские активы за границей. В первую очередь это суверенные активы, деньги, принадлежащие государству РФ. Второе – это активы олигархов, пропагандистов. Эти средства должны использоваться для компенсаций – украинцам и государству Украина", – сказал он.
Костин добавил, что эти деньги еще нужно конфисковать по специальной процедуре, потому что в классическом понимании международных партнеров конфискация применяется по приговору суда согласно результатам рассмотрения уголовного дела, а это длительный процесс.
"Такая процедура потребует от каждой страны, в которой находятся арестованные активы, принятия специального закона, то есть чтобы конфискация состоялась на основании этого специального закона. Лучше всего, если бы сама модель этой конфискации была унифицирована, то есть чтобы, например, в странах ЕС были приняты идентичные по содержанию законы. А также в США, Великобритании и других странах", – объяснил генпрокурор.
Далее необходимо создание самого компенсационного фонда, в который будут направляться все арестованные российские активы. Из этого фонда можно будет компенсировать ущерб – в первую очередь пострадавшим гражданским: семьям погибших, пострадавшим от ранений, всем потерявшим имущество или здоровье, тем, кто подвергался насилию, издевательствам и пыткам в результате военных преступлений.
"Для восстановления чувства справедливости у пострадавших очень важно, чтобы компенсация происходила за счет средств и активов страны-агрессора, иначе это не будет компенсацией. Таким образом, для внедрения этого механизма требуется принятие соответствующих политических решений. Если будет political commitment, политическая поддержка на уровне Европарламента, Генассамблеи ООН, будет легче переходить именно к юридической составляющей", – подытожил Костин.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.
В июле министр юстиции Украины Денис Малюська говорил, что имплементировать механизм передачи российских активов, "если бы в один прекрасный момент произошло чудо и все сказали: "Мы согласны с таким механизмом и с каждой запятой в этом механизме", можно было бы примерно за полгода. Но к этому этапу еще не пришли. "Сумма на кону колоссальная. На кону колоссальные последствия", – отмечал министр.
В сентябре Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось завершить разработку юридического механизма для этого.