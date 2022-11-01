В Офисе генпрокурора рассказали, как планируют конфисковывать деньги российских бизнесменов и пропагандистов в пользу Украины

"Источниками финансирования должны быть арестованные российские активы за границей. В первую очередь это суверенные активы, деньги, принадлежащие государству РФ. Второе – это активы олигархов, пропагандистов. Эти средства должны использоваться для компенсаций – украинцам и государству Украина", – сказал он.

Костин добавил, что эти деньги еще нужно конфисковать по специальной процедуре, потому что в классическом понимании международных партнеров конфискация применяется по приговору суда согласно результатам рассмотрения уголовного дела, а это длительный процесс.

"Такая процедура потребует от каждой страны, в которой находятся арестованные активы, принятия специального закона, то есть чтобы конфискация состоялась на основании этого специального закона. Лучше всего, если бы сама модель этой конфискации была унифицирована, то есть чтобы, например, в странах ЕС были приняты идентичные по содержанию законы. А также в США, Великобритании и других странах", – объяснил генпрокурор.

Далее необходимо создание самого компенсационного фонда, в который будут направляться все арестованные российские активы. Из этого фонда можно будет компенсировать ущерб – в первую очередь пострадавшим гражданским: семьям погибших, пострадавшим от ранений, всем потерявшим имущество или здоровье, тем, кто подвергался насилию, издевательствам и пыткам в результате военных преступлений.

"Для восстановления чувства справедливости у пострадавших очень важно, чтобы компенсация происходила за счет средств и активов страны-агрессора, иначе это не будет компенсацией. Таким образом, для внедрения этого механизма требуется принятие соответствующих политических решений. Если будет political commitment, политическая поддержка на уровне Европарламента, Генассамблеи ООН, будет легче переходить именно к юридической составляющей", – подытожил Костин.