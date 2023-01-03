США и партнеры давят на Швейцарию из-за конфискации активов РФ – СМИ

Кроме Украины, за конфискацию российских денег в Швейцарии выступают США и страны Восточной Европы Фото: ЕРА

По данным издания, речь о 7,5 млрд. франков ($7,95 млрд) и 15 объектах недвижимости, которые Швейцария уже заблокировала. Однако, по словам министра иностранных дел Игнацио Кассиса, конфискация активов – очень щепетильный вопрос.

Федеральное правительство Швейцарии создало рабочую группу по изучению этого вопроса, но авторы статьи считают, что давление на страну будет усиливаться. Кроме Украины, за конфискацию выступают США и страны Восточной Европы, говорится в сообщении.

"Мы не должны внезапно отказываться от наших принципов верховенства права", – заявил глава Комисси по внешней политике Швейцарии Франц Грютер. Он отметил, что это может создать прецедент и другие конфликты также приведут к экспроприации.

"ЕП" отмечает, что в ноябре США внесли в свой санкционный список несколько швейцарских компаний и граждан. Среди них – Александр-Вальтер Штудхальтер и ряд связанных с ним фирм. Вашингтон обвиняет его в том, что он – центральная фигура в сети российского олигарха Сулеймана Керимова.

Кроме того, минфин США внес в список санкций производителя чипов Milur и его директора Жака Паше, которые, вероятно, помогали обходить санкции российской военной промышленности.