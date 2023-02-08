Победа Путина сделает весь мир более опасным – Столтенберг

"[Президент России Владимир] Путин начал эту агрессивную войну. И он может закончить эту войну уже сегодня, выведя свои войска из Украины и сев за стол переговоров. Но, к сожалению, мы не видим признаков того, что Россия готовится к миру. Наоборот, Москва готовится к новым военным наступлениям. Поэтому мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое ей необходимо, чтобы отвоевать территорию и победить как суверенное, независимое государство", – сказал он.
Столтенберг объяснил, чем было бы опасно для всего мира, если бы Россия одержала победу.
"Если Путин победит, это будет трагедией для Украины. Но это также было бы опасно для всех нас. Это дало бы четкий сигнал не только Путину, но и другим авторитарным режимам, что, применяя силу, они могут достичь своих целей. Это сделало бы мир более опасным. И все мы более уязвимы", – сказал он.
По его словам, за происходящим внимательно наблюдает Китай, и он может усвоить уроки, которые повлияют на его будущие решения.
"Так что у союзников по НАТО есть реальные опасения, которые мы обсуждали сегодня. В этом более опасном и более конкурентном мире мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону. И еще увеличить расходы на оборону", – подчеркнул генсек НАТО.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".