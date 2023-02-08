Победа Путина сделает весь мир более опасным – Столтенберг

"[Президент России Владимир] Путин начал эту агрессивную войну. И он может закончить эту войну уже сегодня, выведя свои войска из Украины и сев за стол переговоров. Но, к сожалению, мы не видим признаков того, что Россия готовится к миру. Наоборот, Москва готовится к новым военным наступлениям. Поэтому мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое ей необходимо, чтобы отвоевать территорию и победить как суверенное, независимое государство", – сказал он.

Столтенберг объяснил, чем было бы опасно для всего мира, если бы Россия одержала победу.

"Если Путин победит, это будет трагедией для Украины. Но это также было бы опасно для всех нас. Это дало бы четкий сигнал не только Путину, но и другим авторитарным режимам, что, применяя силу, они могут достичь своих целей. Это сделало бы мир более опасным. И все мы более уязвимы", – сказал он.

По его словам, за происходящим внимательно наблюдает Китай, и он может усвоить уроки, которые повлияют на его будущие решения.

"Так что у союзников по НАТО есть реальные опасения, которые мы обсуждали сегодня. В этом более опасном и более конкурентном мире мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону. И еще увеличить расходы на оборону", – подчеркнул генсек НАТО.