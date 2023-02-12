"С большим наступлением у них большие проблемы". Данилов прокомментировал активизацию россиян на Донбассе

"С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отражают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали", – заявил Данилов.
Данилов говорил 27 января 2023 года, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. У российских оккупантов нет достаточных ресурсов, чтобы развернуть широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, добавил он 10 февраля.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.