"С большим наступлением у них большие проблемы". Данилов прокомментировал активизацию россиян на Донбассе

"С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отражают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали", – заявил Данилов.

Контекст:

Данилов говорил 27 января 2023 года, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. У российских оккупантов нет достаточных ресурсов, чтобы развернуть широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, добавил он 10 февраля.