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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С большим наступлением у них большие проблемы". Данилов прокомментировал активизацию россиян на Донбассе

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Данилов расценивает "большое наступление" России как неудачное
Данилов расценивает "большое наступление" России как неудачное
Фото: rnbo.gov.ua

Многократно анонсированное "большое наступление" российских оккупантов уже началось, но благодаря мощному сопротивлению защитников Украины выглядит не так, как его представляло себе российское военное и политическое командование. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 11 февраля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отражают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали", – заявил Данилов.

Контекст:

Данилов говорил 27 января 2023 года, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. У российских оккупантов нет достаточных ресурсов, чтобы развернуть широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, добавил он 10 февраля.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.

Теги: Россия, Украина, СНБО, Донбасс, оккупация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
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