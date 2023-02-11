Россия может открыть новый фронт в Сумах или в Харьковской области, чтобы оттянуть силы ВСУ от Донбасса – СМИ

По данным американской газеты, оккупанты попытаются отвлечь Вооруженные силы Украины, открыв новый фронт, скорее всего, в районе Сум и Харьковской области.
И Украина, и РФ активно готовятся к наступлению, говорится в статье. Оно должно начаться весной после нескольких месяцев локальных, но ожесточенных боев.
"Большую часть зимы война в Украине превращалась в медленное, но чрезвычайно жестокое сражение на неровной линии фронта протяженностью 600 миль [около 960 км] на юго-востоке. Теперь и Украина, и Россия готовы перейти в наступление. Россия, опасаясь растущего украинского арсенала западного оружия, стартовала первой", – пишет NYT.
Журналисты считают, что десяткам тысяч мобилизованных оккупантов ВСУ нужно противопоставить укрепленные позиции, не истощая ресурсы, необходимые для собственного движения вперед.
Военные аналитики поделились с изданием прогнозом, что защитники Украины, вероятно, попытаются рассечь силы оккупантов на две зоны и прорвать их позиции на юге, поставив под удар пути снабжения армии РФ из Крыма.
Украина хочет, чтобы Россия гадала, где и когда она может нанести удар. Однако, как пишет издание, продвигаться на востоке им будет тяжело, так как у РФ там укреплены позиции с 2014 года. Наиболее "многообещающим" выглядит контрнаступление ВСУ на юге: Мелитополь был бы очевидной целью, так как этот город находится на пересечении двух автомагистралей и важной железнодорожной ветки, пишут авторы статьи
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 февраля, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Согласно данным Генштаба ВСУ за последние сутки, РФ сосредоточиила основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.