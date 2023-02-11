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"Мы этого ждем, и честно говоря, украинцы тоже". У Байдена спрогнозировали скорое наступление Путина

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Кирби рассказал о том, что РФ может планировать весной
Кирби рассказал о том, что РФ может планировать весной
Фото: ЕРА

США и союзникам нужно усилить военную поддержку Украины перед вероятным наступлением России весной. Об этом координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил 10 февраля на брифинге, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

По его словам, Кремль намерен и дальше  обстреливать Украину ракетами, выводить из строя гражданскую инфраструктуру и пытаться "усложнить жизнь украинскому народу". Кирби считает, что президент РФ Владимир Путин использует зимний период для увеличения личного состава и перевооружения армии для весеннего наступления.

"Он попытается воспользоваться этими зимними месяцами, чтобы пополнить запасы, перевооружить, усилить возможности армии и весной возобновить наступательную операцию. Видим ли мы, что подготовка уже идет? Я не верю, это воплощается прямо сейчас. Но мы этого ждем, и честно говоря, украинцы тоже", – сказал представитель администрации США.

Он отметил, что США и союзники в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, чтобы помочь Вооруженным силам Украины подготовиться к тому, что "россияне могут планировать весной". Кирби считает, что ближе к весне бои, вероятно, станут более жестокими.

"У нас остается задача поддерживать Украину, чтобы она могла добиться успеха на поле боя. Чтобы, если и когда президент [Украины Владимир] Зеленский решит, что пришло время вести переговоры и сесть за стол, он мог решить эту проблему. Он сможет сделать это дипломатическим путем, если будет чувствовать силу за спиной. Которая, как он знает, понадобится ему в этих переговорах", – подытожил американский чиновник.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 февраля, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Согласно данным Генштаба ВСУ за последние сутки, РФ сосредоточиила основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, военная помощь, Белый дом, армия РФ, прогноз, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, Джон Кирби
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