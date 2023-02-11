"Мы этого ждем, и честно говоря, украинцы тоже". У Байдена спрогнозировали скорое наступление Путина

По его словам, Кремль намерен и дальше обстреливать Украину ракетами, выводить из строя гражданскую инфраструктуру и пытаться "усложнить жизнь украинскому народу". Кирби считает, что президент РФ Владимир Путин использует зимний период для увеличения личного состава и перевооружения армии для весеннего наступления.
"Он попытается воспользоваться этими зимними месяцами, чтобы пополнить запасы, перевооружить, усилить возможности армии и весной возобновить наступательную операцию. Видим ли мы, что подготовка уже идет? Я не верю, это воплощается прямо сейчас. Но мы этого ждем, и честно говоря, украинцы тоже", – сказал представитель администрации США.
Он отметил, что США и союзники в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, чтобы помочь Вооруженным силам Украины подготовиться к тому, что "россияне могут планировать весной". Кирби считает, что ближе к весне бои, вероятно, станут более жестокими.
"У нас остается задача поддерживать Украину, чтобы она могла добиться успеха на поле боя. Чтобы, если и когда президент [Украины Владимир] Зеленский решит, что пришло время вести переговоры и сесть за стол, он мог решить эту проблему. Он сможет сделать это дипломатическим путем, если будет чувствовать силу за спиной. Которая, как он знает, понадобится ему в этих переговорах", – подытожил американский чиновник.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 февраля, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Согласно данным Генштаба ВСУ за последние сутки, РФ сосредоточиила основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.