"Мы этого ждем, и честно говоря, украинцы тоже". У Байдена спрогнозировали скорое наступление Путина

Кирби рассказал о том, что РФ может планировать весной Фото: ЕРА

По его словам, Кремль намерен и дальше обстреливать Украину ракетами, выводить из строя гражданскую инфраструктуру и пытаться "усложнить жизнь украинскому народу". Кирби считает, что президент РФ Владимир Путин использует зимний период для увеличения личного состава и перевооружения армии для весеннего наступления.

"Он попытается воспользоваться этими зимними месяцами, чтобы пополнить запасы, перевооружить, усилить возможности армии и весной возобновить наступательную операцию. Видим ли мы, что подготовка уже идет? Я не верю, это воплощается прямо сейчас. Но мы этого ждем, и честно говоря, украинцы тоже", – сказал представитель администрации США.

Он отметил, что США и союзники в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, чтобы помочь Вооруженным силам Украины подготовиться к тому, что "россияне могут планировать весной". Кирби считает, что ближе к весне бои, вероятно, станут более жестокими.

"У нас остается задача поддерживать Украину, чтобы она могла добиться успеха на поле боя. Чтобы, если и когда президент [Украины Владимир] Зеленский решит, что пришло время вести переговоры и сесть за стол, он мог решить эту проблему. Он сможет сделать это дипломатическим путем, если будет чувствовать силу за спиной. Которая, как он знает, понадобится ему в этих переговорах", – подытожил американский чиновник.