За сутки ВСУ отразили атаки врага в районе 11 населенных пунктов на востоке Украины – Генштаб

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – сказано в сообщении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Также россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов по позициям украинских войск.