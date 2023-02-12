За сутки ВСУ отразили атаки врага в районе 11 населенных пунктов на востоке Украины – Генштаб

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – сказано в сообщении.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.
Также россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов по позициям украинских войск.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.