Оккупанты портят собственную военную технику, чтобы не воевать – Генштаб ВСУ

"В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях. Основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения в Украину) по 11 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 136 880 человек личного состава.