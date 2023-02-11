Оккупанты портят собственную военную технику, чтобы не воевать – Генштаб ВСУ

"В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях. Основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)