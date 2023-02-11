Личный состав, техника, ЗРК. Генштаб ВСУ рассказал, какие цели поражала украинская армия

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что украинская армия за последние сутки сбила российский штурмовик Су-25 и беспилотник типа "Орлан".

Война России против Украины. Главное (обновляется)