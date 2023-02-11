Россия компенсирует потери в войне завербованными в крымских тюрьмах наемниками – Генштаб ВСУ

У РФ в Украине масштабные потери, отметили в ВСУ Фото: ЕРА

"С целью компенсации масштабных военных потерь с начала февраля этого года Россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые были завербованы в тюрьмах с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

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Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения в Украину) по 11 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 136 880 человек личного состава.