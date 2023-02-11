Россия компенсирует потери в войне завербованными в крымских тюрьмах наемниками – Генштаб ВСУ

"С целью компенсации масштабных военных потерь с начала февраля этого года Россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые были завербованы в тюрьмах с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения в Украину) по 11 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 136 880 человек личного состава.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
Крымскотатарский ресурсный центр проинформировал 26 сентября, что в Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тыс. человек.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
1 января 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что во временно оккупированном РФ Крыму продолжаются мероприятия по мобилизации, 12 января – проинформировал о вербовке крымчан в частные военные компании.