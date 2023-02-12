Количество потерь РФ в войне с Украиной резко увеличились – британская разведка

"Генштаб Украины ежедневно публикует статистику потерь россиян. Хотя разведка Министерства обороны не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные, скорее всего, точны", – говорится в сообщении.
Среднее значение за последние семь дней составляло 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года, отмечают в разведке.
Рост потерь среди россиян, вероятно, вызван целым рядом факторов, в том числе нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте — примером этого являются Угледар и Бахмут, сказано в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 February 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 12, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/is1JQ7T8pE
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/4Fz8VPKU7g
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 12 февраля, за сутки силы обороны Украины уничтожили около 900 российских оккупантов, всего с начала полномасштабной войны ликвидировано 137 780 захватчиков.