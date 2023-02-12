Количество потерь РФ в войне с Украиной резко увеличились – британская разведка

"Генштаб Украины ежедневно публикует статистику потерь россиян. Хотя разведка Министерства обороны не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные, скорее всего, точны", – говорится в сообщении.

Среднее значение за последние семь дней составляло 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года, отмечают в разведке.

Рост потерь среди россиян, вероятно, вызван целым рядом факторов, в том числе нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте — примером этого являются Угледар и Бахмут, сказано в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 February 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/4Fz8VPKU7g — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 12, 2023