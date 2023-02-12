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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество потерь РФ в войне с Украиной резко увеличились – британская разведка

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Оккупанты несут высокие потери, подтверждает разведка Великобритании
Оккупанты несут высокие потери, подтверждает разведка Великобритании
Фото: EPA

За последние две недели Россия, вероятно, понесла самые высокие потери с первой недели вторжения в Украину. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter 12 февраля со ссылкой на данные своей разведки.

"Генштаб Украины ежедневно публикует статистику потерь россиян. Хотя разведка Министерства обороны не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные, скорее всего, точны", – говорится в сообщении.

Среднее значение за последние семь дней составляло 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года, отмечают в разведке. 

Рост потерь среди россиян, вероятно, вызван целым рядом факторов, в том числе нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте — примером этого являются Угледар и Бахмут, сказано в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 12 февраля, за сутки силы обороны Украины уничтожили около 900 российских оккупантов, всего с начала полномасштабной войны ликвидировано 137 780 захватчиков. 

Теги: разведка, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, Угледар, потери армии России
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