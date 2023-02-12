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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация за сутки нанесла по россиянам 21 удар, сбит вражеский самолет – Генштаб ВСУ

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Украинская боевая авиация наносит удары по врагу
Украинская боевая авиация наносит удары по врагу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 февраля.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетный комплекс.

Также украинские защитники сбили самолет Су-25, беспилотник типа "Орлан" и четыре дрона Shahed-136, сообщили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LeVHrwvgdKzfyT78aiZRmUEW6wFpzxwmZ691ApdvdBKsCEDGwPbfLiuYyZ4dr5xEl


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 февраля 2023 года, составили около 136 880 военных3267 танков, 295 самолетов, 286 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: самолет, Генштаб ВСУ, авиация, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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