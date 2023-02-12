Украинская авиация за сутки нанесла по россиянам 21 удар, сбит вражеский самолет – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетный комплекс.

Также украинские защитники сбили самолет Су-25, беспилотник типа "Орлан" и четыре дрона Shahed-136, сообщили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 февраля 2023 года, составили около 136 880 военных, 3267 танков, 295 самолетов, 286 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".