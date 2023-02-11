ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Бахмутом пограничники разбили четыре группы российских штурмовиков – ГПСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По оккупантам отработали минометчики и артиллерия
По оккупантам отработали минометчики и артиллерия
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Четыре вражеские группы пытались незаметно приблизиться к украинским позициям, но их разбили пограничники. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы 11 февраля.

"Передвижение оккупантов заметила аэроразведка ГПСУ, а пограничники-минометчики испепелили две группы пехоты", – говорится в сообщении.

После этого захватчики отошли и попытались перегруппироваться для нового штурма.

"Однако наши защитники не дали коварному плану осуществиться: по штурмовикам отработала артиллерия", – рассказали в Госпогранслужбе.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

Теги: Госпогранслужба, штурм, пограничники, ГПСУ, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
Галина ГРИШИНА
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
Галина ГРИШИНА
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (119834)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (93056)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (82698)
4
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (70017)
5
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (57843)
6
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (37700)
7
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (31745)
8
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины (27647)
 
 
 
 