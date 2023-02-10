Яценюк: Половина украинского бюджета сейчас – это деньги, которые нам дают американцы и европейцы

"У нас есть поддержка бюджета на уровне $38 млрд. Зрителям я объясню: половина украинского бюджета – это деньги, которые нам дают американцы и европейцы. Если бы нам американцы и европейцы не давали денег, то курс был бы космический. Так как нам американцы и европейцы фактически помогают, это еще одна линия экономической войны, которую нам не дают проиграть", – пояснил Яценюк.

Он отметил, что не верит в вероятность роста экономики.

"Почему прошла корректировка цифр по росту экономики? Во-первых, я не верю в цифру 4%. Я не знаю, откуда ее взяли, действительно не знаю. Более того, я очень скептически смотрю на цифру 0,3%. Потому что 0,3 – это ноль. Давайте тоже не обманывать друг друга. 0,1, 0,2, 0,3 – это ноль. Это значит, что экономика не вырастет, но не упадет. Если экономика не вырастет и не упадет в следующем году, я поаплодирую", – заявил Яценюк.

Он пояснил, какие факторы влияют на прогнозы развития экономики страны.

"Коррективы внесены, первая причина, потому что пришла реальность по поводу того, что в 2023 году войну не завершить. К сожалению. Второе. Удары по энергетической инфраструктуре, где фактически половина энергетической инфраструктуры уничтожена рашистскими войсками. И потому наша с вами передача прерывалась дважды. Третье. Порты заблокированы. То есть логистики по транспортировке украинских товаров дополнительной, кроме железной дороги и автодорог, не существует. Четвертое. Риски по цене на нефть и нефтепродукты в зависимости от Китая остаются. Вот основа экономическая, почему скорректированы показатели роста ВВП. Но еще раз подчеркиваю: ребята, если мы 2023 год закончили с нулевым ростом, слава богу", – отметил Яценюк.

Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель. Полный текст интервью

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