Яценюк: Половина украинского бюджета сейчас – это деньги, которые нам дают американцы и европейцы

"У нас есть поддержка бюджета на уровне $38 млрд. Зрителям я объясню: половина украинского бюджета – это деньги, которые нам дают американцы и европейцы. Если бы нам американцы и европейцы не давали денег, то курс был бы космический. Так как нам американцы и европейцы фактически помогают, это еще одна линия экономической войны, которую нам не дают проиграть", – пояснил Яценюк.
Он отметил, что не верит в вероятность роста экономики.
"Почему прошла корректировка цифр по росту экономики? Во-первых, я не верю в цифру 4%. Я не знаю, откуда ее взяли, действительно не знаю. Более того, я очень скептически смотрю на цифру 0,3%. Потому что 0,3 – это ноль. Давайте тоже не обманывать друг друга. 0,1, 0,2, 0,3 – это ноль. Это значит, что экономика не вырастет, но не упадет. Если экономика не вырастет и не упадет в следующем году, я поаплодирую", – заявил Яценюк.
Он пояснил, какие факторы влияют на прогнозы развития экономики страны.
"Коррективы внесены, первая причина, потому что пришла реальность по поводу того, что в 2023 году войну не завершить. К сожалению. Второе. Удары по энергетической инфраструктуре, где фактически половина энергетической инфраструктуры уничтожена рашистскими войсками. И потому наша с вами передача прерывалась дважды. Третье. Порты заблокированы. То есть логистики по транспортировке украинских товаров дополнительной, кроме железной дороги и автодорог, не существует. Четвертое. Риски по цене на нефть и нефтепродукты в зависимости от Китая остаются. Вот основа экономическая, почему скорректированы показатели роста ВВП. Но еще раз подчеркиваю: ребята, если мы 2023 год закончили с нулевым ростом, слава богу", – отметил Яценюк.
Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель. Полный текст интервью
До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%. После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.
По данным Министерства экономики Украины падение реального ВВП Украины по итогам 2022 года предварительно оценивается на уровне 30,4% (плюс-минус 2%). "Это объективно наихудший результат за время независимости, однако он лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения", – отметили в министерстве 5 января.