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Байден в Польше обсудит с Дудой транзит оружия для Украины и встретится с "Бухарестской девяткой" – Белый дом

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Глава США прилетит в Польшу 21 февраля
Глава США прилетит в Польшу 21 февраля
Фото: ЕРА

Одной из главных тем предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу будет поддержка Украины, в том числе логистическая роль Польши в доставке военной помощи от западных союзников. Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил 17 февраля на брифинге, стенограмму которого опубликовал Белый дом.

По его словам, лидер США приземлится в Польше утром 21 февраля. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, поблагодарит его за "все усилия, которые приложил польский народ для помощи Украине". Кроме того, Байден планирует поблагодарить Польшу за прием выросшего американского военного контингента. В настоящее время в стране находится около 10 тыс. человек из армии США, отметил Кирби.

Вечером американский президент собирается выступить с обращением, по словам представителя Белого дома, Байден "ясно даст понят", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На 22 февраля запланирована встреча главы Белого дома с лидерами так называемой "Бухарестской девятки".

"Это группа союзников по НАТО с восточного фланга, которые, откровенно говоря, буквально сейчас находятся на переднем крае нашей коллективной обороны. И он сделает это, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности этого североатлантического союза и трансатлантического единства", – сказал Кирби.

Контекст:

10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу. СМИ информировали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с Байденом в ближайшее время, заявил, что президент США "с удовольствием посетит Украину", когда у него "будет возможность".

Польский общественно-политический ежемесячник Wprost вышел 13 февраля с обложкой, на которой изображен президент США Джо Байден, сходящий по трапу самолета по шкуре медведяВ описании номера издание указало наличие в нем материалов, посвященных вероятному визиту Байдена в Польшу "в годовщину войны в Украине", а "медведь олицетворяет в том числе Россию".

Теги: США, НАТО, Польша, Джо Байден, военная помощь, Белый дом, Анджей Дуда, война России против Украины, Джон Кирби
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