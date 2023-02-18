Байден в Польше обсудит с Дудой транзит оружия для Украины и встретится с "Бухарестской девяткой" – Белый дом

По его словам, лидер США приземлится в Польше утром 21 февраля. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, поблагодарит его за "все усилия, которые приложил польский народ для помощи Украине". Кроме того, Байден планирует поблагодарить Польшу за прием выросшего американского военного контингента. В настоящее время в стране находится около 10 тыс. человек из армии США, отметил Кирби.
Вечером американский президент собирается выступить с обращением, по словам представителя Белого дома, Байден "ясно даст понят", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
На 22 февраля запланирована встреча главы Белого дома с лидерами так называемой "Бухарестской девятки".
"Это группа союзников по НАТО с восточного фланга, которые, откровенно говоря, буквально сейчас находятся на переднем крае нашей коллективной обороны. И он сделает это, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности этого североатлантического союза и трансатлантического единства", – сказал Кирби.
10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу. СМИ информировали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.
Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с Байденом в ближайшее время, заявил, что президент США "с удовольствием посетит Украину", когда у него "будет возможность".
Польский общественно-политический ежемесячник Wprost вышел 13 февраля с обложкой, на которой изображен президент США Джо Байден, сходящий по трапу самолета по шкуре медведя. В описании номера издание указало наличие в нем материалов, посвященных вероятному визиту Байдена в Польшу "в годовщину войны в Украине", а "медведь олицетворяет в том числе Россию".