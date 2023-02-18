Байден в Польше обсудит с Дудой транзит оружия для Украины и встретится с "Бухарестской девяткой" – Белый дом

По его словам, лидер США приземлится в Польше утром 21 февраля. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, поблагодарит его за "все усилия, которые приложил польский народ для помощи Украине". Кроме того, Байден планирует поблагодарить Польшу за прием выросшего американского военного контингента. В настоящее время в стране находится около 10 тыс. человек из армии США, отметил Кирби.

Вечером американский президент собирается выступить с обращением, по словам представителя Белого дома, Байден "ясно даст понят", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На 22 февраля запланирована встреча главы Белого дома с лидерами так называемой "Бухарестской девятки".

"Это группа союзников по НАТО с восточного фланга, которые, откровенно говоря, буквально сейчас находятся на переднем крае нашей коллективной обороны. И он сделает это, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности этого североатлантического союза и трансатлантического единства", – сказал Кирби.