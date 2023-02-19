Россия может усилить ядерный шантаж, чтобы сорвать визит Байдена в Европу – ГУР МО

Россия добивается, чтобы Байден отказался от визита в Европу, считают в разведке Фото: EPA

Разведка подтвердила, что в РФ идет подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

В рамках подготовки к учениям россияне провели проверку системы централизованного боевого управления вооруженных сил РФ "Монолит". В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность стратегических ядерных сил.

Кроме того, на авиабазе Тамбов россияне развернули вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства России, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20–22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", – отмечают в ГУР.

10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу. СМИ информировали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.