Россия может усилить ядерный шантаж, чтобы сорвать визит Байдена в Европу – ГУР МО

Разведка подтвердила, что в РФ идет подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.
В рамках подготовки к учениям россияне провели проверку системы централизованного боевого управления вооруженных сил РФ "Монолит". В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность стратегических ядерных сил.
Кроме того, на авиабазе Тамбов россияне развернули вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.
"Такие действия военно-политического руководства России, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20–22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", – отмечают в ГУР.
10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу. СМИ информировали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.