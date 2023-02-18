В случае применения Россией тактического ядерного оружия последует очень серьезная реакция – министр обороны Великобритании

"РФ наверняка слышит нас, и россияне наверняка хотели бы знать, что мы будем делать в случае применения ими тактического ядерного оружия. Поэтому мы и не будем об этом говорить", – сказал он.
По словам Уоллеса, возможное применение Россией ядерного оружия является неприемлемым. По его словам, после такого шага последует “очень серьезная реакция”.
"Мы не будем озвучивать этот план. Такая двойственность играет определенную роль в системе сдерживания. И я думаю, что позиция Китая аналогична", – заявил министр.
Он подчеркнул, что табу на использование ядерного оружия после 1945 года – самое важное, и нельзя "немного нарушить это и затем жить, как раньше".
"Мы должны делать все возможное и настаивать на неприменимости этого оружия", – сказал Уоллес.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.