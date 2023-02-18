В случае применения Россией тактического ядерного оружия последует очень серьезная реакция – министр обороны Великобритании

"РФ наверняка слышит нас, и россияне наверняка хотели бы знать, что мы будем делать в случае применения ими тактического ядерного оружия. Поэтому мы и не будем об этом говорить", – сказал он.

По словам Уоллеса, возможное применение Россией ядерного оружия является неприемлемым. По его словам, после такого шага последует “очень серьезная реакция”.

"Мы не будем озвучивать этот план. Такая двойственность играет определенную роль в системе сдерживания. И я думаю, что позиция Китая аналогична", – заявил министр.

Он подчеркнул, что табу на использование ядерного оружия после 1945 года – самое важное, и нельзя "немного нарушить это и затем жить, как раньше".

"Мы должны делать все возможное и настаивать на неприменимости этого оружия", – сказал Уоллес.