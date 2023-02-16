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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Конец войны может быть очень простым: капитуляция, естественно, России, которую никакой Путин не будет подписывать

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После капитуляции РФ должна отказаться от ядерного оружия, считает Пугачев
После капитуляции РФ должна отказаться от ядерного оружия, считает Пугачев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Война России против Украины может закончиться только капитуляцией РФ. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Как заканчиваются войны? Я вижу совершенно четко... Это мое персональное мнение. Конец войны может быть очень простым. То есть это может быть капитуляция: естественно, России, – которую никакой, естественно, Путин не будет подписывать; пакт о капитуляции. Это будет какое-то коллективное правительство, которое принимает на себя все обязанности и обязательства и права подписывать такого рода... Я не знаю... Какое-то временное правительство. Назовем его так. То есть, собственно, по немецкому сценарию образца 45-го года", – сказал Пугачев.

Он добавил, что для этого необходимы "какие-то условия".

"То есть это же не просто подписывают: "Все, извините, мы больше не будем", – а подписывают и говорят: "Смотрите. Мы будем выплачивать репарации". И ключевой момент: "Мы отказываемся вообще от ядерного оружия", – отметил он.

По словам Пугачева, необходимо создать международную группу, которая будет изымать ядерное оружие в РФ, и его больше "не будет никогда на этой части суши".

"Ну и много-много чего еще. Но помимо всего прочего, еще, возможно, и скорее всего, это будет происходить где-то в Москве: допустим, в Кремле. Допустим, [президент Украины] Владимир Зеленский где-то будет подписывать это в Кремле. На сегодняшний день антипутинская, антироссийская коалиция – она по численности стран превышает антигитлеровскую. То есть они где-то должны... Это просто факт. То есть они должны где-то собраться. Они где соберутся? Конечно, в Кремле. Или если Кремль к тому моменту будет, так сказать, подлежать реконструкции, то, возможно, где-то в окрестностях", – сказал Пугачев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

16 февраля Зеленский заявил, что для победы необходимо еще "поработать" и сделать многое на поле боя.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, война, Москва, Владимир Зеленский, война России против Украины, Сергей Пугачев, репарации, капитуляция
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