Пугачев: Конец войны может быть очень простым: капитуляция, естественно, России, которую никакой Путин не будет подписывать

"Как заканчиваются войны? Я вижу совершенно четко... Это мое персональное мнение. Конец войны может быть очень простым. То есть это может быть капитуляция: естественно, России, – которую никакой, естественно, Путин не будет подписывать; пакт о капитуляции. Это будет какое-то коллективное правительство, которое принимает на себя все обязанности и обязательства и права подписывать такого рода... Я не знаю... Какое-то временное правительство. Назовем его так. То есть, собственно, по немецкому сценарию образца 45-го года", – сказал Пугачев.

Он добавил, что для этого необходимы "какие-то условия".

"То есть это же не просто подписывают: "Все, извините, мы больше не будем", – а подписывают и говорят: "Смотрите. Мы будем выплачивать репарации". И ключевой момент: "Мы отказываемся вообще от ядерного оружия", – отметил он.

По словам Пугачева, необходимо создать международную группу, которая будет изымать ядерное оружие в РФ, и его больше "не будет никогда на этой части суши".

"Ну и много-много чего еще. Но помимо всего прочего, еще, возможно, и скорее всего, это будет происходить где-то в Москве: допустим, в Кремле. Допустим, [президент Украины] Владимир Зеленский где-то будет подписывать это в Кремле. На сегодняшний день антипутинская, антироссийская коалиция – она по численности стран превышает антигитлеровскую. То есть они где-то должны... Это просто факт. То есть они должны где-то собраться. Они где соберутся? Конечно, в Кремле. Или если Кремль к тому моменту будет, так сказать, подлежать реконструкции, то, возможно, где-то в окрестностях", – сказал Пугачев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube