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Пугачев: Путин, назначая министром обороны РФ Сердюкова говорил: "Все продавай, но больше двух процентов себе в карман не бери"

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По словам Пугачева, Путин (на фото крайний слева) разрешил Сердюкову (на фото правее) "воровать в прямом смысле"
По словам Пугачева, Путин (на фото крайний слева) разрешил Сердюкову (на фото правее) "воровать в прямом смысле"
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев, который сейчас живет во Франции, выразил мнение, что Путин не собирался нападать на Украину, так как разрешил руководству минобороны РФ "все распродавать" в армии.

"Я общался со всеми министрами обороны, включая [действующего, Сергея] Шойгу, так сказать, приватно, – я точно знаю, какие он давал установки. То есть он говорил, что, естественно, никакой войны не будет. То есть нужно оставить ядерную тематику как предмет для переговоров, а все остальное можно продавать, сдавать и, собственно, зарабатывать. Воровать, да, в прямом смысле. Так и было", – сказал Пугачев.

Он вспомнил назначение министром обороны России в 2007 году Анатолия Сердюкова (занимал должность до 2012 года).

"Назначая одного из министров, предпоследнего, он просто ему говорил, что надо все продать, распродать, "но больше двух процентов себе в карман не бери". Он сказал: "Все распродавай". Все остальное он в тот момент не обозначил, но имеется в виду продажа недвижимости – вообще всего... Я буквально помню эту историю, потому что я с ним после этого разговаривал, и он примерно то же самое продекларировал. Он сказал, что "я не понимаю, зачем эти военные училища, академии в центральных местах, гигантские здания, какие-то научно-исследовательские институты просто в центре Москвы... Это надо все продать и деньги раздерибанить". Вот и все", – объяснил Пугачев.

Бывший друг Путина ответил также на вопрос, сколько нужно было давать Путину.

"Я точно этого не знаю. Потому что нет и не было, условно говоря, такой таксы: что вот Путин говорил: "20 процентов будешь мне". То есть я знаю случаи, когда от каких-то, скажем, совершенно левых сделок: не то что коррупционных, а просто расхищения федерального бюджета – Путин получал 100 процентов. И причем эти суммы – это миллиарды долларов. Поэтому Путин никогда бы не сказал, что "будешь мне, там, 5 процентов платить", – считает он.

Пугачев предполагает, что такая же ситуация была у Путина и с Шойгу после его назначения министром.

"В связи с этим к началу боевых действий российская армия пришла в том состоянии, в котором вы видите", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Еще в ноябре в Пентагоне заявляли, что Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине. По оценке главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив указывал, что российская армия строилась 10 лет и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд.

Как отмечал российский политолог Станислав Белковский, полномасштабная война РФ против Украины доказала, что армия РФ неэффективна. "Мы знаем, что у Путина нет вооруженных сил. Нам-то рассказывали, что это вторая армия мира, сокращенно – ВАМ. Поэтому сейчас я придумал бренд ФИГВАМ. Это рубрика, описывающая реальное состояние бывшей второй армии мира", – говорил политолог.


По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 15 февраля 2023 года, с начала полномасштабного вторжения ликвидировано почти 140 тыс. российских оккупантов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, армия, армия РФ, минобороны РФ, Сергей Пугачев, хищения, Анатолий Сердюков
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