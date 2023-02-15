Пугачев: Путин, назначая министром обороны РФ Сердюкова говорил: "Все продавай, но больше двух процентов себе в карман не бери"

"Я общался со всеми министрами обороны, включая [действующего, Сергея] Шойгу, так сказать, приватно, – я точно знаю, какие он давал установки. То есть он говорил, что, естественно, никакой войны не будет. То есть нужно оставить ядерную тематику как предмет для переговоров, а все остальное можно продавать, сдавать и, собственно, зарабатывать. Воровать, да, в прямом смысле. Так и было", – сказал Пугачев.

Он вспомнил назначение министром обороны России в 2007 году Анатолия Сердюкова (занимал должность до 2012 года).

"Назначая одного из министров, предпоследнего, он просто ему говорил, что надо все продать, распродать, "но больше двух процентов себе в карман не бери". Он сказал: "Все распродавай". Все остальное он в тот момент не обозначил, но имеется в виду продажа недвижимости – вообще всего... Я буквально помню эту историю, потому что я с ним после этого разговаривал, и он примерно то же самое продекларировал. Он сказал, что "я не понимаю, зачем эти военные училища, академии в центральных местах, гигантские здания, какие-то научно-исследовательские институты просто в центре Москвы... Это надо все продать и деньги раздерибанить". Вот и все", – объяснил Пугачев.

Бывший друг Путина ответил также на вопрос, сколько нужно было давать Путину.

"Я точно этого не знаю. Потому что нет и не было, условно говоря, такой таксы: что вот Путин говорил: "20 процентов будешь мне". То есть я знаю случаи, когда от каких-то, скажем, совершенно левых сделок: не то что коррупционных, а просто расхищения федерального бюджета – Путин получал 100 процентов. И причем эти суммы – это миллиарды долларов. Поэтому Путин никогда бы не сказал, что "будешь мне, там, 5 процентов платить", – считает он.

Пугачев предполагает, что такая же ситуация была у Путина и с Шойгу после его назначения министром.

"В связи с этим к началу боевых действий российская армия пришла в том состоянии, в котором вы видите", – подчеркнул он.

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