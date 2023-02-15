97% российской армии находится в Украине – минобороны Великобритании

Об этом 15 февраля на BBC Radio 4 заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По оценкам минобороны Соединенного Королевства, "97% российской армии находится в Украине", добавил он.

Уоллес отметил, что "если 97% российской армии сейчас сосредоточено в Украине, с очень и очень высоким коэффициентом истощения" и "потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети их танков уничтожены или поломаны", то это "имеет прямое влияние на безопасность в Европе".

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.

По данным украинской военной разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

В минобороны Украины заявили, что у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы отбить возможное наступление РФ.

По данным Генштаба ВСУ на утро 15 февраля, украинские военные с начала войны ликвидировали около 139 770 российских оккупантов. Кроме того, РФ потеряла в войне 3290 танков.