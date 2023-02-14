Генерал США Милли: Россия ведет наступление на Донбассе прямо сейчас. У нее есть количество, это медленная война на изматывание

Об этом 14 февраля на пресс-конференции по итогам заседания девятого "Рамштайна" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие в YouTube транслировал "Голос Америки".

СМИ спросили Милли, есть ли у РФ возможности, чтобы наступать на Донбассе.

"Они продолжают наступление прямо сейчас. Прогресс очень медленный, это война на изматывание. Много потерь они несут… Тем не менее, у них сила в количестве, у них есть численное превосходство. [Президент РФ Владимир] Путин недавно призвал дополнительных несколько сотен тысяч мобилизованных. У них есть количество, успешны они или нет в бою, еще увидим. Но сражения продолжаются, это медленная война на изматывание", – ответил генерал США.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). В заседании приняли участие 54 представителя стран мира. Его основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Алексей Резников.