Генерал США Милли: Россия ведет наступление на Донбассе прямо сейчас. У нее есть количество, это медленная война на изматывание

Об этом 14 февраля на пресс-конференции по итогам заседания девятого "Рамштайна" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие в YouTube транслировал "Голос Америки".
СМИ спросили Милли, есть ли у РФ возможности, чтобы наступать на Донбассе.
"Они продолжают наступление прямо сейчас. Прогресс очень медленный, это война на изматывание. Много потерь они несут… Тем не менее, у них сила в количестве, у них есть численное превосходство. [Президент РФ Владимир] Путин недавно призвал дополнительных несколько сотен тысяч мобилизованных. У них есть количество, успешны они или нет в бою, еще увидим. Но сражения продолжаются, это медленная война на изматывание", – ответил генерал США.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). В заседании приняли участие 54 представителя стран мира. Его основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Алексей Резников.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. У российских оккупантов нет достаточных ресурсов, чтобы развернуть широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, добавил он 10 февраля.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.