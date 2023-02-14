Зеленский: Не все о "Рамштайне" можно сообщать публично

"Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных", – рассказал президент.
Глава государства уточнил, что 14 февраля в "Рамштайне" участвовали 54 государства-партнера Украины.
"Не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями. Но я могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными. И, как сегодня звучало: "Ukraine must be successful". И здесь мы соглашаемся: успех должен быть", – подчеркнул глава Украинского государства.
Он добавил, что Кремль сейчас пытается "выжать из России весь возможный потенциал агрессии".
"Они – спешат. Ибо знают, что мир все равно сильнее, но требует времени, чтобы сплотить свою силу. Поэтому скорость – это очень важно. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В учебе. Скорость спасает жизнь людей, возвращает безопасность", – отметил президент.
Глава государства выразил благодарность странам, поддерживающим Украину.
"И я благодарю всех наших партнеров, кто осознает, что скорость – важна. Благодарю всех наших американских друзей за лидерство и системную координацию «Рамштайнов", – подытожил Зеленский.
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Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Глава Минобороны Украины выразил удовлетворение итогами встречи.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.