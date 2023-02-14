Зеленский: Не все о "Рамштайне" можно сообщать публично

Зеленский по итогам "Рамштайна" заверил, что курс партнеров на поддержку Украины остается неизменным Фото: president.gov.ua

"Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных", – рассказал президент.

Глава государства уточнил, что 14 февраля в "Рамштайне" участвовали 54 государства-партнера Украины.

"Не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями. Но я могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными. И, как сегодня звучало: "Ukraine must be successful". И здесь мы соглашаемся: успех должен быть", – подчеркнул глава Украинского государства.

Он добавил, что Кремль сейчас пытается "выжать из России весь возможный потенциал агрессии".

"Они – спешат. Ибо знают, что мир все равно сильнее, но требует времени, чтобы сплотить свою силу. Поэтому скорость – это очень важно. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В учебе. Скорость спасает жизнь людей, возвращает безопасность", – отметил президент.

Глава государства выразил благодарность странам, поддерживающим Украину.

"И я благодарю всех наших партнеров, кто осознает, что скорость – важна. Благодарю всех наших американских друзей за лидерство и системную координацию «Рамштайнов", – подытожил Зеленский.

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